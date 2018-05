Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Kyberprostor a jeho rizika

CHRUDIM – Víš, s kým si píšeš?

foto PČRČtvrteční dopoledne bylo ve znamení kyberšikany a rizicích spojených s využíváním komunikace přes různé sociální sítě. Na toto téma jsem si povídala se studenty druhého ročníku Střední průmyslové školy v Chrudimi.

Zeptala jsem se, jak by popsali kyberšikanu. Většina řekla, že se jedná o vydírání přes internet. Vysvětlila jsem, že prostředkem nemusí být jen internet, ale také mobilní telefony, rádio, noviny nebo televize. Při dalších pojmech jako sexting, happy slapping nebo sms spoofing, se chlapci přihlásili, že je někdy zaslechli, ale nedokázali přesně říci, o co se jedná. Vše jsme si podrobně vysvětlili a na skutečných případech lépe pochopili. Ve třídě nebyl nikdo, kdo by neměl facebook nebo založen profil na jiné sociální síti. Pověděli jsme si, jaká rizika tam na nás mohou číhat, čeho se vyvarovat a jak správně reagovat například, když se dostaneme do komunikace, která nám není příjemná.

Obětí kyberšikany se může stát kdokoliv z nás!

10. květen 2018

prap. Renata Štěpánková

