Kvůli žárlivosti překročil hranice

ZLÍNSKO: Nyní je trestně stíhaný.

Komisařka kriminální policie obvinila jednatřicetiletého muže ze Zlína ze spáchání trestného činu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Na jaře roku 2017 získal neoprávněně přístup k e-mailové schránce a profilu na sociální síti své tehdejší přítelkyně a do jejích schránek bez jejího vědomí přistupoval po dobu minimálně jednoho roku. Za tento trestný čin by dosud netrestaný muž mohl v případě odsouzení strávit až dva roky za mřížemi.

Policejní prověřování odstartovalo koncem ledna letošního roku oznámením sedmadvacetileté ženy ze Zlína, která u svého tehdy již bývalého přítele našla v poznámkovém bloku napsaná přístupová hesla ke své e-mailové schránce i ke svému účtu na sociální síti. Když na bývalého přítele udeřila, přiznal, že si hesla zjistil, aby ji mohl kontrolovat.

Policisté z oddělení kybernetické kriminality zahájili úkony trestního řízení a začalo důkladné prověřování případu. Díky zjištěným informacím policisté zjistili, že muž několikrát v období od jara 2017 do jara 2018 neoprávněně přistoupil jak do e-mailu, tak do účtu na sociální síti své přítelkyně, s níž se koncem roku 2017 rozešel. Zpočátku měl podezření, že je mu žena nevěrná a po rozchodu chtěl vědět, s kým se stýká. Využil toho, že se žena v době, kdy spolu chodili, přihlašovala do svého e-mailu z jeho notebooku a zůstala na něm přihlášená. Prostřednictvím e-mailu se poté přihlašoval i do jejího účtu na sociální síti, to vše bez jejího vědomí a souhlasu.

Muž se ke svému jednání přiznal s tím, že netušil, že se dopouští protiprávního jednání a svého jednání lituje.

25. září 2018, por. Bc. Monika Kozumplíková

PAMATUJTE!

Veškerá přístupová hesla jsou důvěrná! Nikdy je nikomu nesdělujte. Nezapomeňte se při odchodu od počítače vždy ze svého účtu odhlásit. Je lépe si přístupová hesla pamatovat a nenechávat techniku, aby si je pamatovala za nás.

