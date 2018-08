Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kriminální policie žádá veřejnost o pomoc.

LOUNY - Máte v autě kameru?

V rámci prověřování trestného činu se kriminální policie v Lounech obrací na řidiče, kteří projížděli ve čtvrtek 16. srpna od 8:00 do 8:15 hodin lounskými ulicemi a mají ve svém vozidle umístěnou kameru. Konkrétně se jedná o trasu vedoucí ulicí Přemyslovců – výjezd od Penny marketu, přes kruhový objezd do ulice Slovenského národního povstání a dále ve směru na Postoloprty přes další kruhový objezd – kolem prodejny Lidl. Kriminalisté se domnívají, že na jejich záznamu by se mohly objevit skutečnosti důležité pro objasnění jimi prověřovaného trestného činu.

S informacemi se můžete obracet na pracovníka SKPV Louny tel.: 702087914 a nebo na linku 158.

nprap. Mgr. Irena Pilařová

Oddělení tisku a prevence Louny

email: krpulk.kr.pis.ln@pcr.cz

mobil: 724 155 239

17. srpna 2018

vytisknout e-mailem Google+