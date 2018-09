Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kriminalistům se podařilo objasnit hned dva případy loupežných přepadení krátce po jejich spáchání

BEROUNSKO – Oba případy spolu nesouvisí.

Dne 13. 8. 2018 okolo 14.00 hodin, v Berouně, v parku na Městské Hoře, přistoupili dva mladíci ve věku 18 a 19let k 19letému mladíkovi, který zde seděl na lavičce. S mladíkem nejprve vedli rozhovor a požádali jej o cigaretu, kterou jim dal, a společně ji vykouřili. Následně jej požádali o další s tím, že tuto si již zaplatí. Společně došli do tamního parku, kde oba mladíci vytáhli z batohu zbraň, kterou přiložili poškozenému k hlavě a požadovali vydání jeho batohu s obsahem mobilního telefonu, peněženky s osobními doklady a platební karty a dalšími osobními věcmi. Poté co mu pachatelé věci vzali, dal mu jeden z mužů facku a z místa odešli. Odcizenou platební kartu poškozeného se později snažili zneužít k neoprávněnému nákupu zboží.

Kriminalistům se podařilo během krátké doby oba mladíky vypátrat a obvinit z trestného činu loupež, za který jim v případě odsouzení hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. Zároveň byli obviněni z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Kriminalisté dali státnímu zástupci podnět na podání návrhu o vzetí obou mužů do vazby, čemuž soud následně vyhověl. Mladíci jsou v současné době stíháni vazebně.

K dalšímu případu loupežného přepadení došlo dne 11. 9. 2018 okolo 7:30 hod. v Berouně, v ulici Palackého, kdy do tamní prodejny vstoupil muž, který měl na hlavě nataženou igelitovou tašku s otvory na oči. Poté co přistoupil k prodejnímu pultu, požadoval po poškozené vydání finanční hotovosti. Žena mu však odmítla peníze vydat a upozornila jej, že zavolá policii. Muž se i přes to snažil k pokladně dostat, což nakonec vzdal v okamžiku, kdy si všiml, že žena skutečně volá na policii. Z prodejny se dal na útěk, poté nasedl na jízdní kolo a z místa ujel.

Díky duchapřítomnosti poškozené, která téměř ihned vyrozuměla policisty a uvedla podrobný popis pachatele, se mužům zákona podařilo lupiče dopadnout krátce po spáchání této „nepovedené“ loupeže.

S ohledem na jeho nepříznivý duševní stav, je muž v současné době umístěn v psychiatrické nemocnici. Zároveň bude podroben znaleckému zkoumání z oboru psychiatrie.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

14. září 2018

vytisknout e-mailem Google+