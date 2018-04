Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Kriminalistům se podařil pěkný úlovek

KROMĚŘÍŽSKO: Pachateli hrozí až pět let vězení.

Díky výborné práci kroměřížských kriminalistů se podařilo v předešlých dnech odhalit pachatele sériové majetkové trestné činnosti. Třiačtyřicetiletý muž si ve čtvrtek vyslechl od vyšetřovatele sdělení podezření z trestného činu krádež. Svého jednání se dopustil i přesto, že byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen a potrestán.

Vyhodnocením zajištěných důkazů vyšlo najevo, že na Kroměřížsku má tento muž na svědomí vloupání do restaurace v Chropyni, ke kterému došlo na konci března letošního roku a odkud si odnesl bezmála čtrnáct tisíc korun. Dále začátkem dubna odcizil z jednoho bytového domu v Kroměříži jízdní kolo za čtyřicet tisíc korun, které bylo uzamčeno na chodbě ke kovové mříži. Jako poslední se vloupal do prodejny v Chropyni, ze které odcizil asi dva a půl tisíce korun. Celková škoda na odcizených věcech přesáhla 57 tisíc korun, škoda poškozením je přes patnáct set korun. Podezřelý nekradl jen na Kroměřížsku, ale majetkové trestné činnosti se dopouštěl i v Olomouckém kraji. Za jeho jednání mu nyní hrozí až pět let za mřížemi. Muž je v současné době ve Vazební věznici v Olomouci.

30. dubna 2018, nprap. Ing. Barbora Balášová

