Kriminalistický ústav má nový znak

Od 1. srpna 2018 začíná Kriminalistický ústav (KÚ) používat nový znak, který nahradí původní – černobílou siluetu pražského hradu s nápisem Kriminalistický ústav Praha.

„Jsme policejním útvarem s celostátní působností a stejně jako ostatní útvary bychom proto měli mít znak, který se řídí heraldickými pravidly. Znak nebo spíše logo, které jsme užívali doposud, tato pravidla nesplňovalo, proto jsme se rozhodli pro změnu,“ vysvětlil ředitel Kriminalistického ústavu plk. Mgr. Ľuboš Kothaj a přiznal, že vytvořit nový znak nebylo jednoduché.

V průběhu několika let tak vznikaly nejůznější návrhy znaku, který by nějakým způsobem charakterizoval všechna znalecká odvětví. „Provádíme zkoumání v 5 oborech a 19 odvětvích kriminalistiky. Neexistuje žádný symbol, který by zastupoval všechna zkoumání a použít jen některý jako např. lupu, daktyloskopický otisk, nábojnici či mikrostopu, by nebylo správné,“ uvedl ředitel Kothaj a dodal, že cesta hledání nového znaku se proto vydala jiným směrem. „Položili jsme si otázku, co všechna zkoumání a znalce spojuje. Je to vzdělání, rozum, věda, právo a v neposlední řadě příslušnost k policii, která je ozbrojenou složkou. Většinu z těchto atributů splňuje bohyně Athéna,“ upřesnil plk. Kothaj. Po několika návrzích, jejichž autorem je pracovník KÚ kpt. Mgr. Luděk Malý, vznikla varianta znaku, který do finální podoby pomohli dotvořit pracovníci Vojenského historického ústavu.

Athéna – symbol moudrosti vědy a vítězné války

Athéna je v řecké mytologii dcerou nejvyššího boha Dia. Je bohyní moudrosti, vítězné války, ochránkyní statečnosti, práva, spravedlnosti a umění, dárkyní řemesel, posléze i věd. Na rozdíl od boha zuřivé války Area byla Athéna bohyní války moudře a rozvážně vedené, vždy končící vítězstvím, ovládala taktiku a strategii (stejně jako policie). Athéna sama vynalezla pluh, hrábě, uzdu, loď i válečný vůz, také hliněný hrnec, trubku a flétnu (věda je s Kriminalistickým ústavem spjata od počátku jeho vzniku).

Kriminalistický ústav letos oslaví 60. výročí své existence. Jako samostatný útvar vznikl 12. prosince 1958 rozkazem ministra vnitra č. 166. „Nový znak není jedinou změnou, kterou jsme si k jubileu nadělili. Od 1. srpna platí nový název útvaru, kde již není uvedena sídelní lokace Praha. Vracíme se tím k původnímu názvu – Kriminalistický ústav, který platil od roku 1958 do roku 1993, kdy po rozpadu Československa vznikla samostatná Česká republika,“ uzavřel ředitel Kothaj.

kpt. Mgr. Petra Srnková

Kriminalistický ústav

31. července 2018

