Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalisté odhalili pěstírnu konopí

JIHLAVSKO: Muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu

Kriminalisté jihlavského územního odboru dopadli muže, který si v bytě zřídil pěstírnu konopí. Aby byla pěstírna co nejefektivnější, nejprve si nastudoval postup na internetu a provedl v bytě i stavební úpravy. Rostliny pěstoval za účelem získávání marihuany. Při domovní prohlídce kriminalisté kromě kompletní pěstírny zajistili také rostliny konopí a usušenou marihuanu. Šestatřicetiletého muže kriminalisté zadrželi a vzhledem k celkovému množství marihuany, kterou vyrobil, byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu.

Odhalování drogové trestné činnosti patří mezi priority jihlavských kriminalistů a odhalování pachatelů, kteří se jí dopouštějí, věnují maximální úsilí. Také v tomto případě přivedlo kriminalisty na stopu pěstitele konopí jejich výborné operativní šetření. Šestatřicetiletého muže důvodně podezřelého ze spáchání trestného činu kriminalisté zadrželi v polovině minulého týdne v Jihlavě. Zákrok proběhl v ranních hodinách v bytovém domě, kde podezřelý muž bydlí. Zadržený muž skončil v policejní cele.

V bytě provedli kriminalisté domovní prohlídku. V podkroví měl muž zřízenou pěstírnu konopí. Místnost byla rozdělena příčkou tak, aby mohla být v jedné části pěstírna a v druhé prostor pro skladování potřebných věcí a zpracovávání konopí. V místnosti byl pěstební stan kompletně vybavený předměty určenými k urychlenému růstu rostlin s dvaceti rostlinami konopí, kriminalisté vše zajistili. Dále zajistili při domovní prohlídce také již zpracovanou marihuanu. Zajištěné drogy budou podrobeny zkoumání na odborném policejním pracovišti.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání šestatřicetiletého muže z Jihlavy. „Muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ řekl por. Bc. Radim Novák, DiS., komisař oddělení obecné kriminality. Obviněný muž je dlouhodobým uživatelem drog.

Šestatřicetiletý muž je obviněn z toho, že si v bytě zřídil pěstírnu konopí a vyráběl marihuanu. „Opatřil si předměty sloužící k urychlenému pěstování rostlin a v podkrovní části bytu ve speciálně k tomuto účelu upravené místnosti je sestavil do plně funkční sestavy,“ přiblížil komisař Radim Novák. Na internetu si obviněný muž nastudoval postup pěstování konopí tak, aby byl obsah látky THC co nejvyšší, a poté začal s jeho pěstováním. Získané konopí dále sušil a vyráběl z něho marihuanu. Cykly pěstování konopí a výroby marihuany opakoval s tím, že po každé sklizni získal několik stovek gramů marihuany. Drogu užíval pro svoji potřebu a také ji distribuoval dalším lidem, kterým ji poskytoval zdarma. Naposledy obviněný muž zasadil rostliny konopí ve své pěstírně letos v lednu a pěstoval je až do poloviny minulého týdne, kdy provedli kriminalisté v bytě zákrok a drogovou trestnou činnost šestatřicetiletého muže ukončili.

Po provedení všech nezbytných procesních úkonů byl obviněný muž ze zadržení propuštěn a dále je stíhán na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

„Za spáchanou drogovou trestnou činnost hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na deset let,“ dodal komisař Radim Novák.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

11. dubna 2018

