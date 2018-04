Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kriminalisté obvinili dva pachatele, kteří mají na svědomí několik vykradených vozidel

PLZEŇ – Díky precizní a rychlé práci kriminalistů Městského ředitelství policie Plzeň byli dopadeni pachatel a pachatelka, kteří spáchali několik trestných činů.

Plzeňští kriminalisté zahájili trestní stíhání devětatřicetiletého muže a třiatřicetileté ženy, kteří jsou obviněni ze spáchání pokračujícího přečinu krádež v jednočinném souběhu s přečinem poškození cizí věci a dále v jednočinném souběhu s přečinem neoprávněné opatření, padělání a pozmění platebního prostředku. Pachatelé mají na svědomí několik vykradených vozů, ze kterých odcizili mnoho věcí. Jednalo se například o mobilní telefon, dámskou kabelku, značkové sluneční brýle, peněženku s finanční hotovostí, doklady, platební karty, svazek klíčů, USB flash disk, ale také dětské oblečení či deníček. Zloději se také vloupali do jednoho z plzeňských hotelů, odkud si odnesli nejen jídlo (jogurty, debrecínské párky, pivní salám a jiné), ale také vysavač. Protiprávní skutky spáchali během několika dní, a to v době od 27.3 – 5. 4. 2018. Svým jednáním způsobili škodu za téměř 50 000 korun. Oba pachatelé se v současné chvíli nacházejí ve vazební věznici. Za své činy si za mřížemi mohou pobýt až 5 let.

prap. Hana Rubášová

13. dubna 2018

