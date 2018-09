Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalisté objasnili loupežné přepadení

TŘEBÍČSKO: Obviněný muž byl vzat do vazby

Kriminalistům třebíčského územního odboru se podařilo objasnit závažný případ loupežného přepadení, ke kterému došlo v druhé polovině srpna v Třebíči. Cizinec přepadl na ulici náhodnou ženu, které se snažil vzít její věci, což se mu vzhledem k aktivnímu odporu napadené nepodařilo a z místa utekl. Podezřelého muže kriminalisté vypátrali a zadrželi. Policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání, čtyřiadvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu. Cizinec byl vzat do vazby.

Ke spáchání loupežného přepadení došlo ve středu 22. srpna v Třebíči. Po desáté hodině večer šla šestatřicetiletá žena po ulici Sokolská, kde se k ní na úseku u železničního přejezdu zezadu přiblížil neznámý muž. Ženu chytil, strhl na zem a opakovaně se jí snažil přiložit na obličej igelitovou tašku. Muž se chtěl zmocnit věcí, které měla žena u sebe. Ta se aktivně bránila, muži se tak věci získat nepodařilo a poté utekl.

Následně bylo přepadení oznámeno policii a na místo ihned vyjely policejní hlídky. Žena měla drobné zranění, lékařské ošetření nepožadovala. Policisté začali okamžitě po pachateli v lokalitě pátrat. Prověřování závažného případu převzali třebíčští kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro spáchání násilného trestného činu. Kriminalistický technik místo činu ohledal, zadokumentoval a zajistil stopy. Kriminalisté prováděli intenzivní šetření, shromažďovali a vyhodnocovali všechny získané poznatky a informace. Na základě prověřování se jim podařilo podezřelého muže vypátrat. Zjistili, že se jedná o čtyřiadvacetiletého muže cizí státní příslušnosti, kterého minulý týden dopadli. Cizince důvodně podezřelého ze spáchání trestného činu kriminalisté zadrželi v Třebíči na ulici Družstevní a umístili ho do policejní cely.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání čtyřiadvacetiletého cizince. “Muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže,“ řekl npor. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž nemá v České republice stálé bydliště ani zaměstnání, není kontaktní a místo svého pobytu měnil. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl cizinec vzat do vazby a policisté muže eskortovali do věznice.

Případ kriminalisté dále vyšetřují.

„Za spáchaný zvlášť závažný zločin loupeže lze obviněnému muži uložit trest odnětí svobody až na deset let,“ dodal vedoucí třebíčských kriminalistů.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

5. září 2018

