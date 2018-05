Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kriminalisté minulý týden zadrželi dva dealery drog, kteří v Benešově distribuovali pervitin a marihuanu

BENEŠOVSKO – Svým jednáním se tak dopustili trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což jim hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.

Kriminalisté měli již několik měsíců spadeno na konkrétní osoby pohybující se na poli drogové kriminality na Benešovsku. Veškeré informace řádně rozpracovali a dokumentovali včetně nejmenších detailů. Poté mohli rozpracovat akci pod krycím názvem ,,KADE“. Výsledkem této realizace je díky dlouhodobému a podrobnému operativnímu šetření obvinění muže a ženy pro distribuci drog v Benešově. Svým důkladným rozpracováním případu kriminalisté zjistili, že třiatřicetiletý muž nejméně od května roku 2017 do doby jeho zadržení opakovaně nabízel pervitin a marihuanu na území města Benešov. Drogy si obstarával od různých dodavatelů na území hlavního města Prahy a poté je především za částky 500 Kč nebo 1000 Kč prodával koncovým uživatelům. Nějakou část si ponechával také pro svou vlastní potřebu. K předání drog nedocházelo pouze na jednom vyhraněném území v Benešově. Pro dealování drog si vybral různá místa ve městě. Dále při zjišťování veškerých skutečností operativního rázu kriminalisté zjistili, že šestačtyřicetiletá žena nejméně od poloviny roku 2017 do doby jejího zadržení opakovaně obstarávala drogy nejen pro svou potřebu, ale také pro potřebu jiných osob. Několikrát zprostředkovala prodej pervitinu jiným uživatelům drog.

V souladu se všemi zjištěnými informacemi a poznatky si kriminalisté minulý týden v úterý ,,došli“ pro oba výše zmíněné dealery. Zadrželi je na základě předchozího souhlasu se zadržením, které vydalo Okresní státní zastupitelství v Benešově. Třiatřicetiletého muže kriminalisté zadrželi přímo při trestném činu a to při distribuci drog. Policisté ho pro tuto trestnou činnost řeší poprvé. To se ovšem nedá tvrdit o ženě, která zprostředkovávala prodej drog. Ta byla za drogovou kriminalitu stíhaná v minulosti a to opakovaně. V současné době jsou oba dva obviněni z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Za toto protiprávní jednání jim hrozí až pět let za mřížemi. Vyšetřováni jsou prozatím na svobodě.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

29. května 2018

vytisknout e-mailem Google+