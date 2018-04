Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Zlodějce vypadl telefon z podprsenky a zloděj, který při útěku odhodil svůj lup

Pachatelce vypadl kradený telefon z podprsenky

Minulý týden ve večerních hodinách před budovou nádraží 47letá žena využila nepozornosti poškozeného a sáhla mu do kapsy mikiny. Naštěstí si toho poškozený v posledním okamžiku všimnul a chtěl mobilní telefon zpět. Na to ovšem pachatelka nereagovala a z místa odešla. Následně se poškozenému za pomoci ještě jednoho muže podařilo ženu zastavit, která ovšem tvrdila, že nic u sebe nemá a že nic neudělala. K její smůle a štěstí poškozeného, jí ovšem při jejím rozčilování odcizený mobilní telefon vypadnul z podprsenky. Přivolaná hlídka podezřelou zadržela a převezla do policejní cely. V současné době čelí podezření z trestného činu Krádeže.

Krádež zboží v obchodu s oblečením

Ústečtí policisté pátrají po pachatelích, kteří v obchodě s oblečením v obchodním centru Fórum odcizili desítky triček. V prvním případě do obchodu přišli krátce po poledni. Na zádech vybaveni batohem odcizili 48 kusů triček a následně bez zaplacení a povšimnutí vyšli z obchodu. Tento lup jim ale pravděpodobně nestačil a do obchodu se po pěti hodinách vrátili. To si jich už všimla bezpečnostní služba a pachatelé při útěku zahodili svůj batoh a zmizeli. V prvním případě odcizili zboží za 11 tisíc korun. Ve druhém případě se pokusili odcizit zboží za 3 500 korun.

Ústí nad Labem 24.4.2018

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

