Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - I o vánoční svátky se zloději činili.

Zloděj se pokusil ukrást auto

Neštěmickým policistům se podařilo zadržet pachatele, který se velmi složitě pokusil odcizit vozidlo. Dne 25.12. kolem druhé hodiny ráno v ulici Veslařská vnikl do osobního vozidla Renault Master. Vzhledem k tomu, že se mu vozidlo nepodařilo nastartovat, tak s ním pouze popojel o 50 metrů. Začal tedy přemýšlet, čím by to mohlo být. Došel k závěru, že je vybitá baterie. Rozhodl se tedy baterii si nějakým způsobem opatřit z jiného vozidla. V blízkosti, kde s vozidlem stál, tak přelezl plot autoservisu a z jednoho ze zaparkovaných vozidel demontoval autobaterii. Ve chvíli, kdy se jí snažil zapojit do „svého“ vozidla, tak byl zadržen policejní hlídkou. Čtyřiadvacetiletý muž z Prahy ještě téhož rána skončil v policejní cele. Vzhledem k tomu, že byl v lednu letošního roku podmíněně odsouzen za obdobnou majetkovou trestnou činnost, tak mu v současné době hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Vloupání do kanceláře firmy

Střekovští policisté šetří případ vloupá do kanceláře společnosti sídlící v ulici Děčínská. Dosud neznámý pachatel v průběhu noci ze dne 23. na 24.12. po vytlačení nezajištěné okenice vnikl do kanceláře, odkud následně odcizil elektroniku v hodnotě kolem 27 tisíc korun. Kriminalistický technik místo ohledal, zajistil stopy a v současné době policisté po pachateli pátrají.

Ústí nad Labem 28.12.2017

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

