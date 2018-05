Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Ústecka

ÚSTÍ NAD LABEM - Na zloděje kol uvalena vazba.

Policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 34letého muže pro trestný čin Krádeže a Porušování domovní svobody. Obviněný se v posledním měsíci dopustil krádeže tří horských kol (o jedné z těchto krádeží jsme psali zde) a vloupání do sklepních prostor, kde odcizil dětský kočárek a další drobnosti. Uvedeným jednáním majitelům způsobil škodu kolem 96 tisíc korun. Policejní vyšetřovatel podal podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soudce akceptoval a muž byl následně eskortován do vazební věznice. Vzhledem ke způsobené škodě a tomu, že byl rovněž pro obdobnou majetkovou trestnou činnost odsouzen, tak mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 5 let.

Zloděj kradl kondomy

Ústečtí policisté ve zkráceném přípravném řízení šetří případ krádeže kondomů v drogerii v centru města. Podezřelý 18letý mladík si na prodejní ploše do plátěného batohu uschoval 20 krabiček různých druhů kondomů a v různé cenové relaci. Následně s tímto zbožím bez zaplacení prošel přes pokladny, kde byl zadržen ostrahou prodejny. Zboží v hodnotě 5 544 korun bylo zajištěno a muž byl eskortován na policejní služebnu. V současné době je podezřelý z trestného činu Krádeže.

Ústí nad Labem 14.5.2018

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

