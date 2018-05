Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krátké zprávy z Lounska

LOUNY – Vloupal se do zahradních chat; Hodil mu kameru do rybníku.

Šel po kabelech

Policejní vyšetřovatelka sdělila obvinění 23letému muži, který se měl vloupat do pěti chat v zahrádkářských koloniích v Postoloprtech. Společným jmenovatelem u všech vniknutí byl násilný způsob. V některých případech se měl o vstup do prostor pouze pokusit, avšak většinou se mu jeho úsilí vydařilo. Z chat zmizely ponejvíce kabely od různých elektrických spotřebičů, ale výjimkou nebyly i celé prodlužovací kabely. V jednom případě se mu zřejmě zalíbily i rybářské pruty i s navijáky, a tak si je měl také odnést. Celková škoda, kterou měl poškozeným přivodit, dosáhla téměř 26 tisíc korun. Co ho vedlo k jeho činu, vyšetřovatelce uvést nechtěl. Díky dobré práci policie se bude výtečník zpovídat před soudem z trestných činů krádež a porušování domovní svobody. Mohl by jít za své jednání do vězení až na tři léta.



Kamera skončila v rybníku

S neobvyklým jednáním se setkali dopravní policisté při řešení dopravní nehody v obci Lipenec. Po méně závažném střetu, při kterém naštěstí nedošlo ani ke zranění, se jeho účastníci nepohodli. Možná k rozepři dopomohla i údajná neohleduplná jízda. Jeden z řidičů dokonce měl vyhodit do rybníka kameru, kterou měl druhý umístěnou v autě. Samotnou dopravní nehodu řeší policisté z dopravního inspektorátu, po dokončení šetření poputuje k dalšímu projednání do správního řízení.

Podbořanští policisté však museli řešit tzv. krádež na osobě. Strážci zákona se snažili dopátrat, jak k odcizení kamery došlo. Prováděli šetření a ani účastníci nehody se nevyhnuli výslechu. Jeden z řidičů policistům uvedl, že druhý řidič se choval na silnici neohleduplně, pak došlo mezi nimi k dopravní nehodě. Dále se měl při výslechu omlouvat za své zkratkovité jednání, při kterém měl rozbít druhému účastníkovi okénko u vozidla a následně mu vzít z auta kameru a odhodit jí do rybníku. Muž byl ochoten uhradit škodu, která vznikla. K finančnímu vyrovnání už sice mělo dojít, avšak to nic nemění na tom, že trestný čin byl už spáchán. Provinilý řidič si od policisty vyslechl ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestného činu krádež. Soud by ho mohl potrestat odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. Soudce by mohl při svém rozhodování přihlédnout ke snaze o náhradu škody.





29. května 2018



