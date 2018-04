Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vozidlo se přetočilo přes střechu

JIČÍNSKO – Na vině je zřejmě nepřiměřená rychlost.

DN v obci Kovač ze dne 08. 04. 2018V neděli 8. dubna krátce před jednou hodinou ranní došlo na silnici III. třídy v obci Kovač k dopravní nehodě. Čtyřiatřicetiletý řidič osobního automobilu Škoda Citigo jel ve směru od obce Butoves na Kovač. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy, kdy měl přejet do protisměru a následně sjet do příkopu. Zde s vozidlem narazil do betonové odtokové roury, která vozidlo odhodila na betonový sloupek oplocení. Přitom se vozidlo převrátilo na střechu a zasáhlo plastový elektrický rozvaděč. Poté se vůz přetočil zpět na kola. Při dopravní nehodě utrpěl řidič lehké zranění, které si vyžádalo převoz do Oblastní nemocnice v Jičíně k lékařskému vyšetření. Ještě před tím u něho policisté na místě provedenou dechovou zkouškou vyloučili požití alkoholu. Ve vozidle se v době nehody na předním sedadle nacházela třiadvacetiletá spolujezdkyně, která naštěstí při nehodě neutrpěla žádné zranění. Celková škoda je předběžně vyčíslena na hodnotu 70 tisíc korun.

