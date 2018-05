Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vloupání do pivnice objasněno

HRADECKO - Mladík se k vloupání přiznal.

Dne 7.4. došlo k vloupání do jedné hradecké pivnice. Neznámý pachatel vypáčil okno, kterým následně vnikl do objektu, kde měl již volný pohyb. Ze zásuvky za barem odcizil z kasírtašky finanční hotovost, z pod baru odcizil 8 lahví tvrdého alkoholu a 40 krabiček cigaret, čímž majiteli způsobil škodu přesahující částku 22 tisíc korun.

Po necelém měsíci a půl se policistům podařilo vloupání objasnit. Dopadli 18letého muže, který je podezřelý z trestného činu krádež, za což mu hrozí až dvouleté vězení.

Mladík se k vloupání přiznal a do protokolu uvedl: "Tuto pivnici jsem si vybral proto, že ji znám a často jsem tam chodil pít s kámoši." Při krádeži se v pivnici zdržel přibližně 10 minut a cestou pryč vyhodil nářadí, které použil k vloupání. Přiznal, že peníze užil pro svoji potřebu a s ostatním se rozdělil s kamarády.

por. Iva Kormošová

21.5.2018, 14.00

