Policisté pátrají po svědcích dopravní nehody

JIČÍNSKO – Svým svědectvím opět můžete výrazně přispět k řádnému objasnění celé události.

DN Nová Paka ze dne 07. 09. 2018Jičínští dopravní policisté v současné době šetří dopravní nehodu, ke které mělo dojít v pátek 07. září krátce před devátou hodinou ranní v Nové Pace v ulici Legií.

Sedmasedmdesátiletá cyklistka jedoucí na svém jízdním kole Liberta ve směru do centra se zřejmě nechovala dostatečně pozorně, kdy neměla dodržet bezpečnou vzdálenost za před ní jedoucím osobním motorovým vozidlem Ford Fiesta. Jeho osmatřicetiletý řidič v tu chvíli odbočoval vpravo z hlavní silnice do ulice Harantova. Cyklistka měla následně levým řídítkem svého jízdního kola narazit do pravého zadního světla a blatníku odbočujícího vozidla. Následkem toho upadla na zem a utrpěla zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice k lékařskému ošetření. K dalšímu zranění osob nedošlo. Policisté na místě provedenými dechovými zkouškami vyloučili požití alkoholu u obou zúčastněných osob. Celková škoda je předběžně odhadnuta na částku dva tisíce korun.

V souvislosti s probíhajícím šetřením a na základě zjištěných informací se policisté obrací na veřejnost či případné svědky celé události o pomoc při šetření přesné příčiny dopravní nehody a míry zavinění. Rovněž vyzýváme osobu, která bezprostředně po události pomáhala cyklistce, aby z výše uvedených důvodů kontaktovala dopravní policisty.

Jakékoliv informace k průběhu dopravní nehody prosím sdělte policistům ne bezplatnou telefonní linku 158 nebo přímo na dopravní inspektorát na telefonní číslo 974 533 250

Za případnou pomoc děkujeme.

nprap. Aleš Brendl

13. září 2018; 10:50

