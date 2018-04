Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nehoda si vyžádala těžké zranění

JIČÍNSKO – Na místě zasahovala letecká záchranná služba.

Ilustrační fotoV úterý 17. dubna krátce před sedmnáctou hodinou došlo v Jičíně na křižovatce ulic Husova a U Trati k vážné dopravní nehodě. Pětačtyřicetiletá řidička osobního motorového vozidla Peugeot 406 jela po vedlejší silnici v ulici U Trati ve směru k ulici Husova. Na křižovatce se zřejmě nechovala dostatečně pozorně a měla vjet do křižovatky, aniž by respektovala dopravní značení upravující přednost v jízdě. V té době jel po hlavní silnici v ulici Husova ve směru od kruhového objezdu k ulici Hradecká sedmapadesátiletý cyklista. V prostoru křižovatky došlo ke střetu osobního vozidla s jízdním kolem. Cyklista utrpěl těžké zranění, které si vyžádalo transport leteckou záchrannou službou do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Pasivní dechová zkouška na alkohol u něho vyzněla pozitivně. Z tohoto důvodu došlo v nemocnici k následnému odběru krve. Ovlivnění alkoholem u řidičky vyloučili policisté na místě provedenou dechovou zkouškou. Celková škoda je předběžně odhadnuta na částku šest tisíc korun.

Přesná příčina dopravní nehody a míra zavinění je v současné době předmětem dalšího šetření jičínských dopravních policistů.

nprap. Aleš Brendl

19. dubna 2018; 14:25

vytisknout e-mailem Google+