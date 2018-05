Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Kuriózní nehoda

HRADECKO - Naštěstí vznikla jen hmotná škoda.

Včera krátce po 11. hodině dopolední jsme vyjížděli k dopravní nehodě, která se stala na parkovišti u Malšovického nadjezdu. Řidič osobního vozidla Renault Megane, který jel od ulice Náhon ulicí U Křížku a odbočoval vlevo na nadjezd, přejel do protisměru, kde přejel chodník a následně sjel ze svahu, kde narazil do zaparkovaného vozidla značky Škoda Octavia, které odhodil do přilehlého lesíka.

Dechová zkouška byla u 78letého řidiče negativní. Muž byl převezen do nemocnice na vyšetření, odkud byl bez zranění propuštěn.

Policisté na renaultu odhadli škodu na 40 tisíc a na škodovce 20 tisíc korun a nehodu uzavřeli uložením blokové pokuty, kterou řidič na místě zaplatil.

por. Iva Kormošová

29.5.2018, 13.45

