Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Jízda na červenou

HRADECKO - Jedno auto se zastavilo o betonové zábradlí.

V sobotu 21.4. v 18.15 na křižovatce ulic Pilnáčkova, Buzulucká a Okružní se stala dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Devátenáctiletý řidič vozidla značky VW Golf, který vezl tři kamarády ve věku 17 až 18 let, nerespektoval signál s červeným světlem "Stůj", vjel do křižovatky, kde se střetl s vozidlem značky Škoda Superb, které jelo na zelenou. Vlivem nárazu byl superb odhozen na sloup veřejného osvětlení a betonové zábradlí.

Celá osádka golfu byla převezena do hradecké fakultní nemocnice, odkud byla po ošetření propuštěna domů. Oba řidiči byli podrobeni dechové zkoušce s negativním výsledkem. Policisté u obou vozidel kvůli závadám zadrželi osvědčení o registraci vozidla. Na superbu vznikla škoda za 320 tisíc, na golfu 30 tisíc a na sloupu a zábradlí 35 tisíc kroun.

Policisté za přestupek uložili mladému řidiči blokovou pokutu ve výši 1500 korun.

por. Iva Kormošová

23.4.2018, 15.15

