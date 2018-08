Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Důvěřuj, ale prověřuj!

HRADECKO - Předseda SVJ "vycucnul" účet.

Tento týden vyšetřovatel oddělení hospodářské kriminality územního odboru Hradec Králové po roce prověřování odložil spis, který se týkal podezření ze spáchání zločinu zpronevěra, protože trestní stíhání je nepřípustné proti tomu, kdo zemřel.

Policisté se případem začali zabývat na základě trestního oznámení člena výboru jednoho hradeckého společenství vlastníků. Poté, co vloni zemřel jejich předseda, se provedla kontrola účtu a účetnictví. Zjistilo se, že muž během sedmi let odčerpal z účtu SVJ přes 4,7 milionu korun. Organizaci, která měla ve správě dům, předkládal fiktivní faktury a zfalšované bankovní výpisy z účtu. Na společném účtu zbylo pouhých 20 tisíc korun. Policistům se i přes rozsáhlé finanční šetření nepodařilo zajistit zpronevěřené finanční prostředky případně věci nabyté za zpronevěřené finanční prostředky SVJ. Co s penězi udělal, asi už nikdo nikdy nezjistí. Komisař prověřením skutečností mohl pouze konstatovat, že ze strany muže došlo ke zneužití situace ve svůj prospěch, kdy bylo využito více méně formálních pozic členů výboru, kontrolní komise společenství a absence zájmu veškerých členů SVJ, týkajících se frekvence schůzí a hospodaření s kombinací selhání kontrolních mechanismů. Jelikož nebyly zjištěny žádné podezřelé okolnosti, které by nasvědčovaly tomu, že se na protiprávním jednání zemřelého muže podílely další osoby, rozhodl o odložení věci.

Pokud by tehdy 42letý muž nezemřel, hrozil by mu trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

por. Iva Kormošová

8.8.2018, 14.20

vytisknout e-mailem Google+