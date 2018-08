Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Vařil pervitin

PARDUBICE – Dnes odpoledne rozhodl soud o vazebním stíhání 38letého muže, který je podezřelý z výroby drog.

Vše vyšlo najevo požárem v panelovém domě. Oheň vzplanul po výbuchu látky na vařiči, nikdo nebyl zraněn, obviněný muž požár ještě uhasil a utekl neznámo kam. Zadržen byl následné ráno na Holicku, odkud byl eskortován do policejní cely. Následovaly procesní úkony, při nichž vyšlo najevo, že měl v minulosti vyrobit 40g psychotropní látky metamfetaminu. Kolik gramů pervitinu by se mu podařilo vyrobit v sobotu, kdyby nedošlo k požáru, to není zcela zřejmé.

Naštěstí došlo ke škodě na majetku pouze v jednom bytu, požár se nerozšířil do dalších místností, ani jiných bytových jednotek. Přesto není vyloučené ani stíhání pro podezření z trestného činu obecné ohrožení. Za výrobu omamných a psychotropních látek mu hrozí trest odnětí svobody v délce i deseti let.

por. Bc. Eva Maturová

tisková mluvčí

16. srpna 2018

vytisknout e-mailem Google+