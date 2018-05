Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o možnosti převzít písemnost - Dmytro GRYGORETS

Č. j. KRPS-326270-33/ČJ-2017-010023-SV

Č. j. KRPS-326270-33/ČJ-2017-010023-SV Kladno 25. května 2018 Počet stran: 1 Účastník řízení: Dmytro GRYGORETS Tselinogratsaya 22/39 641 22 Oleksiivka Pervomaiskyi r-n, Kharkivska obl. Ukrajina Opatrovník: Pomoz jednomu člověku Vaníčkova 315 169 00 Praha 6 - Břevnov ID DS: 3j9dqmn

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA –

oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, pracoviště Kladno, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci vedeného správního řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie cizince Dmytro GRYGORETS, nar. 27.04.1989, státní příslušnost Ukrajina,

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnosti:

Rozhodnutí o správním vyhoštění, č.j. KRPS-326270-33/ČJ-2017-010023-SV

ze dne 25.05.2018

Rozhodnutí o nákladech řízení, č.j. KRPS-326270-34/ČJ-2017-010023-SV

ze dne 25.05.2018

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť se shora jmenovanému prokazatelně nedaří doručovat písemnosti.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Policie České republiky, Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, pracoviště Kladno, U Šestého 1017, 272 03 Kladno 3 - Dubí v každý pracovní den v době od 09:00 hodin do 15:00 hodin, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Za správní orgán:

nprap. Jakub Kvítek

vrchní inspektor cizinecké policie

oprávněná úřední osoba

