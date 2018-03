Zprávy z Moravskoslezského kraje

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Včera po poledni došlo v Ostravě k dopravní nehodě za účasti několika vozidel. Policisté přijali hlášení o nehodě kolem půl jedné, místem události byla silnice mezi Ostravou – Porubou a Klimkovicemi.

Podle dosud zjištěných informací nedal řidič osobního vozidla při vyjíždění z vedlejší na hlavní silnici přednost vozidlu jedoucímu ve směru od Klimkovic. Došlo ke střetu, přičemž vozidlo jedoucí po hlavní silnici přejelo poté do protisměru, kde se střetlo s dalším automobilem. Při nehodě bylo zraněno několik osob.

Policisté zjišťovali na místě informace a okolnosti týkající se nehody, provedli potřebnou dokumentaci. Dále, odkláněli dopravu přes objízdné trasy, neboť silnice byla po nezbytně nutnou dobu pro průjezd uzavřena. Provoz na komunikaci byl obnoven po půl páté odpoledne.

Policisté provedli u řidiče vozidla vyjíždějícího z vedlejší silnice orientační dechovou zkoušku, výsledek byl negativní. U dalších dvou řidičů nebylo možné zkoušku na místě z důvodu zdravotního stavu provést, výsledky budou známy po rozboru krve.

Předběžná hmotná škoda je v této chvíli vyčíslena na více než 300 000 korun.

Řidič (ročník 1964) je podezřelý z přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Policisté i nadále shromažďují informace týkající se nehody, pokračují v úkonech trestního řízení.

Frýdek-Místek: Je podezření, že dluží na výživném

Policisté prověřují informace, které se týkají jednání 35letého letého muže. Je podezření, že od konce roku 2016 do současné doby nepřispíval na výživu svého nezletilého dítěte. Povinnost mu stanovil soud. Muž, který by měl dlužit částku 25 000 korun, je podezřelý z přečinu zanedbání povinné výživy.

Bruntálsko: U řidiče, který havaroval, zjištěn alkohol

Bruntálští policisté prověřují okolnosti dopravní nehody, která se stala v pátek před 21. hodinou na silnici vedoucí z Krnova do Lichnova. Jedenadvacetiletý muž s největší pravděpodobností nezvládl průjezd zatáčky a s vozidlem sjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Vozidlo mělo být poté odhozeno do pravého silničního příkopu, kde došlo k nárazu do dalšího stromu. Automobil se převrátil na bok.

Policisté dokumentovali místo nehody a zjišťovali související informace. Provedením orientační dechové zkoušky zjistili, že muž usedl za volant pod vlivem alkoholických nápojů – přístroj vykázal hodnotu blížící se 2 promilím alkoholu v dechu. Muž je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody od šesti měsíců do tří let.

Předběžná škoda na vozidle je vyčíslena na 70 000 korun.

Ostrava: Krádež zahradního nábytku z letní zahrady restaurace

Ostravští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Neznámý pachatel si v pátek vyhlédl zahradní nábytek, který byl umístěný v letní zahradě restauračního zařízení v Moravské Ostravě. Poškodil mechanické jištění nábytku a věci odcizil. Majitel vyčíslil škodu na 5 500 korun. Neznámý pachatel je podezřelý z přečinu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Hrozí mu až dvouletý trest odnětí svobody.

Bohumín: Posprejovaný hnací vůz

Neznámý pachatel v přesně nezjištěné době v polovině tohoto týdne poškodil posprejováním hnací vůz, který stál na odstavné koleji v Bohumíně – Skřečoni. Poškozené společnosti vznikla škoda za tři tisíce korun. Bohumínští policisté věc prověřují pro podezření z přečinu poškození cizí věci.

Ostrava: Krádež kabelky v baru, škoda téměř 30 000 korun

Čtyřiadvacetiletá žena byla v noci z pátku na sobotu v jednom z ostravských barů. Přestože měla údajně kabelku v bezprostřední blízkosti, neznámý pachatel využil chvíle, kdy jí nevěnovala pozornost. Kabelku odcizil. Poškozená vyčíslila škodu na téměř 30 000 korun. V kabelce měla kromě jiného mobilní telefon a peněženku. Neznámý pachatel je podezřelý z přečinu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Hrozí mu až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Soňa Štětínská

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku a prevence, 25. března 2018

