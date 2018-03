Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policisté zadrželi mezinárodně hledanou osobu

NOVOJIČÍNSKO - události

Policistům z Frenštátu pod Radhoštěm se během včerejšího dne podařilo dopadnout mezinárodně hledanou osobu. Osmadvacetiletý muž cizí státní příslušnosti, na kterého byl vydán evropský zatýkací rozkaz, skončil v policejních poutech kolem druhé hodiny odpoledne a po provedení výslechu byl eskortován do cely předběžného zadržení v Ostravě. Soud následně rozhodne, zda bude vydán do své rodné země, kde by se měl zodpovídat ze závažného násilného trestného činu.

Vloupání do rodinného domu objasněno

Novojičínští policisté od středečního dne znají totožnost pachatele, který se měl začátkem měsíce března vloupat do jednoho z místních rodinných domů. I když devětadvacetiletý muž z domu nakonec nic neodcizil, při samotném vloupání způsobil majiteli škodu poškozením ve výši dva tisíce korun. Muž se policistům k celé věci přiznal a nyní mu za trestný čin porušování domovní svobody a trestný čin krádeže ve stádiu pokusu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.



