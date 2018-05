Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policejní pátrací akce se šťastným koncem

NOVOJIČÍNSKO - události

V nedělních odpoledních hodinách přijali policisté oznámení o pohřešování šestašedesátileté ženy z Bílovecka, která předešlého dne měla odejít ze svého bydliště a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Po ženě byla okamžitě vyhlášena rozsáhlá policejní pátrací akce, která měla během dnešního dopoledne šťastný konec. Policisté ze speciální pořádkové jednotky nalezli pohřešovanou ženu kolem jedenácté hodiny dopoledne v lesním porostu vzdáleného několik kilometrů od jejího bydliště. Nalezená žena byla následně předána do rukou lékařů přivolané rychlé záchranné služby. Do policejní pátrací akce, která probíhala od včerejšího dne do dnešního dopoledne, byly nasazeny více jak dvě desítky policistů včetně psovodů. Kromě policistů si za skvěle odvedenou práci zaslouží pochvalu také profesionální a dobrovolní hasiči z Bílovce a příslušníci místní městské policie, kteří se pátrací akce také zúčastnili.



Nový Jičín 7. května 2018

nprap. Mgr. Darina Knižátková

vrchní inspektor oddělení tisku a prevence





