Podvodné jednání

Bruntál - za ubytování v penzionech neměl zaplatit

Krnovští kriminalisté ve středu 28. 3. 2018 zadrželi v jednom z penzionů v Krnově celostátně hledaného 45letého muže, na kterého byl vydán soudem příkaz k zatčení pro přečin zanedbání povinné výživy a byl také podezřelý z podvodného jednání na Jesenicku. Kriminalistům se muž doznal k podvodné trestné činnosti a také, že se stejného jednání dopustil i v Krnově. Policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání pro přečin podvodu. Je mu kladeno za vinu, že od 13. 3. 2018 do svého zadržení na Jesenicku a v Krnově, se měl ve třech případech ubytovat v různých penzionech, přičemž neměl uhradit smluvený poplatek za ubytování, odebranou stravu a nápoje. V Krnově měl obviněný ještě vylákat 9 tisíc korun od poškozeného, kterému měl tvrdit, že dělá svářeče a přislíbil mu provést oplocení rodinného domu. Obdržené finance měl použít na nákup elektroniky, jídla, cigaret a alkoholu a část peněz u něj kriminalisté zajistili a vrátili majiteli. Jako důvod svého jednání obviněný uvedl, že se pohádal s rodiči a jelikož se mu líbí hory, odjel do Jeseníků, ale zde neměl peníze na zaplacení ubytování a dalších věcí. Způsobená škoda činí 18 697 korun. Muž se svého jednání dopustil i přes skutečnost, že byl za obdobné protiprávní jednání již soudem v posledních třech letech odsouzen. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody až do výše tří let.

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková

29. 3. 2018

