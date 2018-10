Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Loupežné přepadení vozidla

Opavsko - policisté hledají svědky loupežného přepadení vozidla a další zprávy

Dne 7. října 2018 opavští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro zločin loupeže, přečin poškození cizí věci a přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku spáchanými formou spolupachatelství.

K protiprávnímu jednání mělo dojít dne 7. října 2018 kolem 18:45 hodin na silnici číslo I/57 za odbočkou na obec Jančí a před odbočkou na obec Březová ve směru jízdy na Opavu. Na uvedeném místě dosud neznámí pachatelé v úmyslu užít násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí a v úmyslu zmocnit se cizí věci předstírali výměnu kola u odstaveného vozidla u krajnice. Vlivem této vzniklé dopravní situace byl 35letý řidič osobního vozidla značky Škoda Octavia vezoucí fanoušky SFC Opava nucen zastavit. V tuto chvíli před i za stojící vozidlo fanoušků SFC Opava najela další vozidla. Z nich vystoupily osoby v kuklách a obestoupily vozidlo. Na octavii poškodily čelní sklo a rozbily okno. Ze zapalování byl odcizen klíč. Jeden z pachatelů otevřel zavazadlový prostor a odcizil batoh s osobními věcmi (mikinu, klíče, peněženku s platební kartou atd.). Celková škoda byla předběžně vyčíslena na necelých 7 tisíc korun. Následně osoby v kuklách nastoupily do vozidel a z místa odjely směr Fulnek. Na místě bylo zajištěno několik stop, které budou po odborném zkoumání vyhodnoceny.

Opavští kriminalisté se případem intenzivně zabývají a žádají řidiče, kteří v danou chvíli místem projížděli, aby je kontaktovali na tísňovou linku 158 nebo na čísle 974 737 651, případně pokud disponují nějakým kamerovým záznamem z vozidla, aby tento policii také poskytli.

Další zprávy:

Pachatel se vloupal do škol, nic neodcizil

Dne 5. října 2018 policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci krádeže ve stádiu pokusu a poškození cizí věci, ke kterým mělo dojít v době někdy od 4. do 5. října 2018 na dvou místech v okrese Opava. Dosud neznámý pachatel se vloupal do Základní školy a Mateřské školy Pustá Polom na ulici Slezská a také do Základní školy a Mateřské školy Raduň na ulici Gudrichova.

V obci Pustá Polom pachatel vypáčil okna jídelny a několik dveří v budově školy. Rozbil i skleněnou výplň jedněch dveří a prostříhal pletivo kovového plotu. Ačkoliv nic neodcizil, poškozením způsobil škodu převyšující 40 tisíc korun. V Raduni vypáčil zadní vchodové dveře, vnikl do tříd a kanceláře, kde opět nic neodcizil. Poškozením dveří způsobil škodu okolo 20 tisíc korun.

Policisté žádají případné svědky, kteří by mohli podat jakékoli informace vedoucí ke zjištění osoby pachatele, aby je neprodleně sdělili telefonicky opavským policistům na čísle 974 737 651, policistům z Hradce nad Moravicí na čísle 974 737 731 nebo osobně na místních odděleních.

Vloupání do Hospůdky v Ofsajdu ve Stěbořicích

Ve Stěbořicích dne 6. října 2018 v čase mezi 4. a 9. hodinou ranní neznámý pachatel spáchal přečin krádeže. Z místní Hospůdky v Ofsajdu odcizil finanční hotovost přesahující 4 tisíce korun, několik lahví tvrdého alkoholu a malou sadu Gola klíčů. Celková škoda dosahuje částky okolo 6,5 tisíce korun.

Po ohledání místa činu a provedení prověřování na místě policisté zjistili, že došlo k vypnutí elektrického proudu a vypáčení okna objektu. Na podkladě všech zjištěných skutečností zahájili úkony trestního řízení pro přečin krádeže.

Policisté z Velkých Heraltic rovněž žádají případné svědky majetkové trestné činnosti, aby neváhali a volali na číslo 974 737 751 či osobně sdělili informace, které by mohly vést k osobě pachatele.

Posprejování vlakové soupravy

V neděli 7. října 2018 policisté obvodního oddělení Opava obdrželi oznámení o posprejování vlakové soupravy odstavené na koleji naproti budovy depa, přibližně 300 metrů od drážní budovy Východního nádraží v Opavě.

K poškození vlaku nesmazatelnou barvou mělo dojít někdy v době od 5. do 7. října 2018. Opavští policisté zahájili úkony trestního řízení pro přečin poškození cizí věci. Škoda byla vyčíslena předběžně na 5 tisíc korun.

Obvodní oddělení Opava případ nadále prošetřuje a zároveň žádá případné svědky sprejerství, kteří by mohli sdělit jakékoliv informace, které by vedly ke ztotožnění pachatele, ať neprodleně volají na přímou telefonní linku 974 737 651 nebo se osobně dostaví na místní oddělení policie.

Sprejerství ve Velkých Hošticích

Policisté Obvodního oddělení Kravaře dne 7. října 2018 přijali oznámení o trestné činnosti spočívající v poškození cizí věci formou „sprejerství“, ke které došlo na různých místech v obci Velké Hoštice.

Doposud neznámý pachatel pravděpodobně v době z 6. na 7. října 2018 ve Velkých Hošticích na ulici Akátové postříkal zelenou barvou venkovní zvonek a poštovní schránku. Barvu nastříkal i na zem před domem. Na ulici Nádražní stejnou barvou postříkal dva pracovní stroje a také u železničního přejezdu přenosné dopravní značení (nerovnost na vozovce, slepá ulice). Vzhledem k rozsahu poškozených věcí doposud nedošlo k vyčíslení škody. Policisty byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci poškození cizí věci.

Kravařští policisté žádají případné svědky, ať jakékoliv informace k věci oznámí na přímé telefonní lince 974 737 721 nebo na služebně v Kravařích.

Nález munice v Hradci nad Moravicí

Muž z Jesenicka dne 7. října 2018 oznámil na tísňovou linku 158 nález předmětu připomínající munici. Předmět našel v zámeckém lesoparku v blízkosti hájenky nad obcí Kajlovec. Na místo vyjela hlídka Obvodního oddělení Hradec nad Moravicí, která místo zajistila a následně také policejní pyrotechnik z expozitury Frýdek-Místek. Policejní specialista určil, že se jedná o dělostřeleckou minu ráže 82 mm. Minu převezl na pole v katastru obce Březová a zneškodnil.

nprap. Bc. Pavla Welnová

vrchní inspektor oddělení tisku a prevence Opava

Opava 9. října 2018

