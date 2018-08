Krádež jízdního kola

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Řídil auto v době zákazu

Bruntálští policisté sdělili dne 29. 8. 2019 podezření 33letému muži z přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Je mu kladeno za vinu, že ve dnech 29. a 30. 7. 2018 měl řídit v Bruntále a Horním Benešově vozidlo Škoda, ačkoli má soudem vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a to až do roku 2021. Dne 30. 7. 2018 měl řídit vozidlo i pod vlivem alkoholu a policisté u něj naměřili při dechové zkoušce hodnoty přesahující 2 promile. Za protiprávní jednání mu nyní hrozí trest odnětí svobody do výše dvou let.

Dne 29. 8. 2018 v Bohušově přišel majitel o černo-oranžové jízdní kolo HEAD. Bicykl ponechal nezajištěný u volně přístupné garáže rodinného domu. Prozatím neznámý pachatel toho využil a jízdní kolo odcizil. Způsobená škoda činí 8 tisíc korun.

Hazard, alkohol, drogy

I na Bruntálsku proběhla akce zaměřená na kontroly dodržování zákazu prodeje alkoholu dětem a hazardní hraní. Akce HAD 2018 navazuje na celostátní sérii kontrol v oblasti konzumace alkoholu od roku 2015 a pořádá ji Policie ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a se zapojením České obchodní inspekce, hygieny, celní správy, hasičů, dále také ministerstva zdravotnictví, ministerstva vnitra a dalších. Kontrolní akce proběhla včera v podvečerních a večerních hodinách a policisté ve spolupráci s hasiči, celní správou, pracovníky ČOI a městskými strážníky zkontrolovali desítku vybraných restaurační zařízení, klubů a heren v Bruntále a zaměřili se i na místa, kde se vyskytuje mládež. Při kontrolách policisté zjistili čtyři osoby mladší 18-ti let (2 mladistvé a 2 nezletilé), které byly pod vlivem alkoholu a také osoby, které alkohol dětem prodaly či podaly. Při kontrolách v restauračních zařízeních zjistili zúčastněné subjekty různá pochybení, která si řeší ve své kompetenci.

