Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Krádež elektrokola

NOVOJIČÍNSKO - události

Policisté z Nového Jičína se od včerejšího dne zabývají přečinem krádeže. Dosud neznámý pachatel měl v noci z pondělí na úterý překonat oplocení pozemku jednoho z rodinných domů v místní části Skalky, kde následně z neuzamčené garáže odcizil horské elektrokolo v hodnotě přesahující 40 tisíc korun. Pachatel se svým jednáním dopustil hned dvou trestných činů a to přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody, za které mu v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.



Vloupání

Dosud neznámý pachatel se měl v uplynulých dnech vloupat do jednoho z bytů ubytovacího zařízení v Kopřivnici. Po násilném překonání dveří byt prohledal a odcizil z něj televizor v hodnotě 8 tisíc korun. To však pachateli nejspíš nestačilo a stejným způsobem se měl dále v uvedeném zařízení vloupat do místnosti, která je v současné době v rekonstrukci, z níž odcizil přímočarou pilu. Dosud neznámému hříšníkovi nyní hrozí v případě dopadení až tři roky za mřížemi.



Nový Jičín 4. dubna 2018

nprap. Mgr. Darina Knižátková

vrchní inspektor oddělení tisku a prevence





