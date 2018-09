Informační servis

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Ostrava: Krádež kabelky z nákupního vozíku na parkovišti

V sobotu dopoledne využil neznámý pachatel na parkovišti u obchodního domu v Ostravě – Porubě nepozornosti téměř 70leté ženy. Paní odložila do nákupního vozíku, který měla vedle svého vozidla, kabelku. Měla v ní osobní doklady, peníze a další věci, vše v hodnotě téměř 3 000 korun. Pachatel v nestřežené chvíli kabelku odcizil.

Policisté věc prověřují pro podezření z přečinů krádeže a neoprávněného opaření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pachateli hrozí za uvedené jednání až dvouletý trest odnětí svobody.

Vzhledem k výše uvedenému případu není jistě od věci opětovně si připomenout základní pravidla bezpečného chování souvisejícího s nakupováním: Je zapotřebí nenechávat bez dozoru věci, především kabelky a tašky s doklady a financemi, a určitě je neodkládat do nákupních vozíků. V době manipulace s nákupem u vozidla neodkládat kabelky na sedadla. S tím souvisí rovněž nutnost uzamknout vozidlo vždy, když se od něj – byť jen na chvíli – vzdalujete. Můžeme také doporučit býti stále všímaví vůči okolí, neboť mít přehled o dění ve Vaší blízkosti není nikdy na škodu.

Na riziková chování nakupujících v souvislosti s obdobnými skutky upozorňují moravskoslezští policisté v průběhu roku pravidelně, několik let nazpět pak intenzivněji v předvánočním období, a to v rámci preventivně informační kampaně „ Kdo s koho “ ( http://www.policie.cz/clanek/kdo-s-koho-aneb-nenechte-si-vzit-co-je-vase.aspx ).



Dluhy na výživném (Jablunkovsko, Havířov):

• Policisté prověřují informace, které se týkají jednání muže z Jablunkovska (okres Frýdek-Místek). Je podezření, že od počátku roku 2015 do současné doby nepřispíval na výživu svého nezletilého dítěte. Povinnost mu stanovil soud. Oprávněná osoba si musela dle dosud zjištěných skutečností půjčovat finance na pokrytí potřeb dítěte. Muž, který by měl do současné doby dlužit částku přesahující 50 000 korun, je podezřelý z trestného činu zanedbání povinné výživy. Vzhledem ke zjištěným informacím mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho do pěti let.

• Z přečinu zanedbání povinné výživy je podezřelý také muž, který podle dosud zjištěných informací neplnil několik měsíců vyživovací povinnost na nezletilé dítě, přestože mu tato povinnost vyplývá ze zákona a výživné bylo stanoveno rozsudkem soudu. Dlužná částka měla do současné doby převýšit 8 000 korun. V tomto případě stanoví trestní zákoník za uvedené jednání až dvouletý trest.

Frýdek-Místek: Krádež zboží

Muž (31 let) z Ostravy se měl pokusit odcizit v obchodním domě ve Frýdku-Místku různé zboží. Z prodejního regálu měl uložit přímo do tašky drogistické potřeby v hodnotě přes 200 korun a projít pokladní zónou bez zaplacení. Krádeže se měl dopustit přesto, že byl za uvedené jednání v posledních třech letech odsouzen. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže, ve věci vedou zkrácené přípravné řízení. Aktuálně hrozí muži trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let.



Havířov: Řidič pod vlivem alkoholu

V sobotu po poledni řídil v Havířově 57letý muž osobní vozidlo. Policisté při kontrole zjistili, že muž je pod vlivem alkoholických nápojů. Řidič se podrobil dechové zkoušce, jejíž výsledek byl pozitivní – téměř 1,5 promile alkoholu v dechu. Policisté učinili na místě řádné úkony, mimo jiné se jednalo o zadržení řidičského průkazu. Muž je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za uvedené jednání mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Frýdek-Místek: Usedl za volant i přes zákaz řízení

V sobotu dopoledne usedl za volant vozidla 42letý muž ze Zlína. Projížděl také Frýdkem-Místkem, kde byl zkontrolován policejní hlídkou. Řízením automobilu se muž dopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neboť má vysloven zákaz řízení motorových vozidel pro všechny skupiny. Policisté muži sdělili podezření pro uvedený přečin, ve věci vedou zkrácené přípravné řízení. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody až na tři roky.



Paskov: Krádež věcí ze zaparkovaného vozidla

Policisté z obvodního oddělení Brušperk pátrají po pachateli krádeže spáchané vloupáním. Ke skutku došlo v přesně nezjištěné době v průběhu pátku či soboty. Pachatel vnikl po rozbití skla do zaparkovaného vozidla v Paskově a odnesl si různé věci a nářadí, například vrtací kladivo. Předběžná škoda na odcizených věcech a poškozeném autě byla vyčíslena na více než 30 000 korun.



Krádeže jízdních kol… Krnov, Ostrava

• První případ je z Krnova na Bruntálsku. Neznámý pachatel měl odcizit ze stojanu umístěného před vchodem do bytového domu horské jízdní kolo. Majitel, který kolo zajistil zámkem, si ho cenil na zhruba 9 000 korun.

• O jízdní kolo v hodnotě 30 000 korun měla přijít také majitelka, která ho v pátek odpoledne ponechala před prodejnou v Ostravě – Hrabůvce. V tomto případě nebylo kolo nijak zajištěné, uzamčené.

• Oznámení o krádeži jízdního kola přijali policisté také v sobotu. Neznámý pachatel si měl vyhlédnout ve velmi brzkých ranních hodinách v centru Ostravy odstavené horské kolo v hodnotě přesahující 10 000 korun. Překážkou nebylo ani zabezpečení zámkem…

Ve všech případech zahájili policisté úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Trestní zákoník stanoví až dvouletou sazbu.

Havířov: Cigarety…

Z přečinu krádeže je podezřelý neznámý pachatel, který se v sobotu v ranních hodinách v Havířově vloupal po překonání zajištění do prodejny. Odcizeny byly zejména cigarety. Pachatel měl způsobit škodu na odcizeném zboží a současně škodu způsobenou vloupáním ve výši zhruba 5 000 korun. Neznámému pachateli hrozí za uvedené jednání trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Mgr. Soňa Štětínská

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku a prevence, 23. září 2018



