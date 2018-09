Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska - 19. září 2018

Opava - Opavský policejní psovod se služebním psem Olmanem zadržel utíkajícího řidiče od auta a další...

Opavský policejní psovod se služebním psem Olmanem zadržel utíkajícího řidiče od auta

Policisté Územního odboru Policie České republiky v Opavě dne 19. září 2018 zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a přečinu neoprávněného užívání cizí věci, kterých se mohl dopustit 31letý muž z Opavy, a to chvíli před jedenáctou hodinou večerní 18. září letošního roku. Jak bylo dosavadním prověřováním ze strany opavských policistů a kriminalistů zjištěno, tak shora jmenovaný muž řídil v uvedené době osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia v katastru opavské městské části Kylešovice, ač má rozsudkem Okresního soudu v Ostravě vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel do února roku 2021. Dále bylo prokázáno, že automobil užíval neoprávněně, jelikož mu byl vůz svěřen ze strany 32letého majitele pouze za účelem opravy a nebyl mu dán souhlas k jakékoli jízdě. Na základě příslušného testu pomocí testeru DrugWipe 5S bylo i předběžně stanoveno, že v době jízdy mohl být pod vlivem návykových látek (apmhetamin/methamphetamin a cannabis).

Výše uvedené protiprávní jednání 31letého muže bylo zjištěno při běžné silniční kontrole ze strany službu konající policejní hlídky z Obvodního oddělení v Opavě, která několik minut před jedenáctou hodinou večerní 18. září tohoto roku stavěla na ulici Hlavní v Opavě-Kylešovicích projíždějící osobní automobil tovární značky Škoda Octavia. Řidič tohoto vozu na dávané znamení k zastavení nereagoval a rychlou jízdou ujížděl. Po celou dobu jízdy trvající bezmála 10 kilometrů byl pronásledován zakročující opavskou policejní hlídkou, která si pomocí vysílačky přivolala i policejní hlídku z nedalekého Hradce nad Moravicí. Neznámý řidič však náhle vozidlo odstavil na polní cestě poblíž hlavní silnice spojující obec Raduň s opavskou městskou částí Komárov a urychleně od auta utekl do přilehlého pole. Vzhledem k této skutečnosti byl na místo přivolán policejní psovod se služebním psem jménem Olman a ten ihned vypracoval pachovou stopu. Policejní specialista nejprve přišel k odstavenému automobilu tovární značky Škoda Octavia a od otevřených levých předních dveří řidiče zachytil jeho svěřenec, kterému říká OLI, pachovou stopu vedoucí do kukuřičného pole. Po projíti tohoto pole došel služební pes až na hlavní příjezdovou cestu a dále pokračoval směrem k železniční trati. Na okraji náspu železniční tratě označil štěkotem v křoví se ukrývající a ležící osobu. V ní byl následně ustanoven výše uvedený 31letý muž. Během pronásledování nedošlo ke zranění žádné ze zúčastněných osob, délka pachové stopy měřila přibližně 200 metrů a od nasazení psovoda se služebním psem trvala celá pátrací akce jen pár minut. Pachatel trestné činnosti i přestupkového jednání tak byl dvacet minut po jedenácté hodině večerní téhož dne zadržen, omezen na osobní svobodě a následně byl umístěn do policejní cely Územního odboru Policie České republiky v Opavě k dalším nutným procesním úkonům.

Další silniční kontroly řidičů vozidel s vysloveným zákazem řízení za poslední dny

V těchto dnech policisté z Územního odboru Policie České republiky v Opavě ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření či zahájili trestní řízení ve věci podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání několika osobám, poněvadž tyto i přes vyslovený zákaz řízení řídily motorová vozidla.

Těsně před druhou hodinou ranní 16. září 2018 policejní hlídka z Obvodního oddělení v Kravařích stavěla a kontrolovala v obci Rohov řidiče nákladního motorového vozidla tovární značky Renault Trafic, a to 28letého muže z Opavska. Ten má v současné chvíli vyslovenou platnou blokaci řidičského oprávnění pro všechny skupiny a podskupiny motorových vozidel a je tudíž v evidencích veden jako „neřidič“.

Chvíli po sedmé hodině večerní téhož dne strážníci vítkovské Městské policie kontrolovali na ulici Lesní ve Vítkově 25letého místního muže jako řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Seat. Vzhledem k tomu, že nepředložil řidičský průkaz a lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že nevlastní žádné řidičské oprávnění, byla na místo silniční kontroly přivolána službu konající policejní hlídka z Obvodního oddělení ve Vítkově. Ta u shora uvedeného muže provedla i orientační dechovou zkoušku s negativním výsledkem, pozitivní však byl následný test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle, a to na návykové látky amphetamin,a methamphetamin.

Mezi další řidiče, kteří řídili motorové vozidlo a mají v současné chvíli vysloven status „neřidič“ patří také 23letý muž z Opavska. Ten půl hodiny po desáté hodině večerní 16. září tohoto roku řídil v obci Bolatice osobní motorové vozidlo tovární značky VW Golf, přestože mu byl rozsudkem Okresního soudu v Opavě uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel pro všechny skupiny až do prosince roku 2019. Tento muž rovněž řídil automobil pod vlivem návykových látek, a to amfetamin/metamfetamin a cannabis.

Ze stejné trestné činnosti je důvodně podezřelý i 27letý muž z Kravař. Ten totiž těsně před půlnocí 17. září letošního roku řídil v obci Bolatice osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia, ač má rozhodnutím správního orgánu Magistrátu města Opavy uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel do února roku 2020. Tuto skutečnost zjistila službu konající policejní hlídka z Obvodního oddělení v Kravařích při prováděné běžné silniční kontrole. Orientační dechová zkouška vyzněla u daného muže negativně, avšak za použití testeru DrugWipe 5S bylo prokázáno, že výše uvedený řidič je pod vlivem návykových látek (cannabis a amphetamin/methamphetamin).

Všechny výše uvedené případy jsou nadále v prověřování či ve vyšetřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Opava 19. září 2018

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

