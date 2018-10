Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dva proti jednomu

Karvinsko - u mladých pachatelů zákon za spáchání loupežného přepadení pamatuje v krajním případě na trest odnětím svobody až na pět let.....

V uplynulých dnech policisté kriminální služby ve velmi krátké době objasnili surové napadení v Bohumíně. Poškozený 21letý mladík skončil ve fakultní nemocnici, útočníci v policejní cele.

Podle výpovědi poškozeného, v úterý 25. září večer ho napadli dva 17letí mladíci a surově zbili. Trojice se potkala v Bohumíně na Čáslavské ulici. Nejdřív se různě dohadovali a následně se útočníci měli pokousit poškozenému strhnout batoh ze zad.

Jeden z pachatelů měl poškozeného uchopil za zátylek., tím se napadený dostal do předklonu a pachatel ho kolenem kopl do obličeje. V útoku společně pokračovali pěstmi a údery do oblasti hlavy. Po několik minutách z místa utekli, aniž by poškozenému něco odcizili.

Spor mezi útočníky a poškozeným se pravděpodobně týkal Cannabisu. Kriminalisté na případu dále velmi usilovně pracují.

Komisař kriminální služby zahájil trestní stíhání proti dvěma 17letým mladíků a obvinil je ze spáchání provinění loupeže ve spolupachatelství.

por. Mgr. Bc. Zlatuše Viačková, zpravodajství 2. října 2018

komisař

+420 974 734 208

+420 602 161 727

zlatuse.viackova@pcr.cz

