Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Distribuce a výroba drog

Bruntál - dvanáct osob obviněno, hrozí jim až deset let odnětí svobody

Policisté z oddělení obecné kriminality Bruntál pracovali několik měsíců na skupině osob vyrábějící pervitin a marihuanu a prodávající drogy uživatelům. Sedm osob ve věku od 25 do 45 let (z toho dvě ženy) bylo obviněno z přečinu či zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Zadržení některých z obviněných bylo provedeno ve spolupráci se Zásahovou jednotkou policie Moravskoslezského kraje. V závěru listopadu byl jako poslední z této skupiny zadržen 36letý muž z Nového Jičína, který měl vyrábět pervitin. Tento obviněný spolupracoval s dalším ze skupiny obviněných, který obstarával léky na výrobu drog a následně prodával ženě z Bruntálu pervitin. Obviněná drogu měla distribuovat spolu s dalšími osobami v Bruntále. Část pervitinu měla být vyvezena dalšími obviněnými mimo Českou republiku. Tyto osoby se měly současně podílet také na distribuci marihuany do zahraničí, kterou pro ně měl vypěstovat další ze spoluobviněných. Při domovních prohlídkách policisté zajistili bílou krystalickou látku, sušenou rostlinnou hmotu, finanční hotovost, dvě osobní vozidla a elektroniku. Policisté prokázali obviněným distribuci půl kilogramu pervitinu. Obviněným hrozí trest odnětí svobody až do výše deseti let a to vzhledem k rozsahu jejich trestné činnost, opakování protiprávního jednání, za které byli někteří z nich v minulosti odsouzeni a také díky tomu, že páchali trestnou činnost jako organizovaná skupina.

Na konci loňského roku, ve spolupráci s kolegy z Ostravy, zadrželi kriminalisté skupinu osob, která se podílela na pěstování konopí. Pětice obviněných ve věku od 26 do 54 let měla různým způsobem (od poskytnutí prostor, zajištění rostlin v počátečním stádiu růstu) se podílet na pěstování rostlin konopí nejméně od prosince 2016 do svého zadržení, které proběhlo v druhé polovině prosince 2017. Po zadržení podezřelých provedli policisté domovní prohlídky několika nemovitostí na Albrechticku a v Ostravě, kde nalezli sušenou rostlinnou hmotu, dvě pěstírny konopí s rostlinami a pěstební stany. Následně zahájil policejní komisař oddělení obecné kriminality Bruntál trestní stíhání u tří z obviněných ze zvlášť závažného zločinu a u dalších dvou z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Tři jsou stíháni vazebně. Hrozí jim trest odnětí svobody do výše deseti let.

V souvislosti s touto trestnou činností policisté prověřují také neoprávněný odběr elektrické energie v jednom z objektů, kde docházelo k pěstování konopí na Albrechticku a policisté tyto skutečnosti zjistili při domovní prohlídce.

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková

17. 1. 2018

vytisknout e-mailem Google+