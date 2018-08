Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloděj se zásobil pamlskami v "Autobusu"

SEMILSKO - Vloupání se škodou 5 200 korun vyšetřují v Přepeřích.

V minulém týdnu z 21. na 22. srpna se někdo vloupal do kiosku u jezu v Přepeřích na Turnovsku, který je mezi místními známý pod názvem "Autobus". To proto, že je opravdu vybudovaný ze starého autobusu. Vzhledem k jeho umístění v blízkosti řeky Jizery je o prázdninách velmi vyhledávaným stánkem s občerstvením. Do "Autobusu" se přišel občerstvit i neznámý zloděj, který si odtud odnesl větší množství cukrovinek a slazených nápojů. Škodu na odcizeném zboží majitel vyčíslil částkou 4 100 korun. Na další 1 000 korun ho přijde oprava poškozeného stánku. Po zlodějovi mlsounovi nyní pátrají policisté obvodního oddělení policie v Turnově. Pokud ho dopadnou, obviní ho z přečinu krádeže s trestní sazbou až dvou let odnětí svobody.



27. 8. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

