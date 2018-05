Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Technopárty na Liberecku skončila

KRAJ/Liberec - Od čtvrtka 27. 4. do 1. 5. 2018 probíhala v Krásné Studánce se souhlasem vlastníka pozemků technoparty Czarotek Free Party. Policisté během jejího průběhu odhalili desítky přestupků, zejména řízení pod vlivem návykových látek.

Od čtvrtka 27. 4. do půlnoci 1. května 2018 se v Krásné Studánce na Liberecku odehrávala technopárty Czarotek Free Party. Akce se konala na soukromých pozemcích se souhlasem jejich vlastníka.

V neděli do půlnoci odjelo všech 25 soundsystémů a postupně odjížděli také vyznavači techna, kterých se díky povolení vlastníka pozemků sjelo na sedm tisíc. V průběhu celé akce se ve službě vystřídalo na dvě stě policistů, a to jak ze služby pořádkové policie, dopravní, kriminalisté, policisté z odboru cizinecké policie, ale také antikonfliktní tým a pořádkové síly z krajů Štředočeského, Ústeckého a z Prahy.

V souvislosti s touto akcí řešili policisté velmi významně dopravní obslužnost. Na jejím zajištění a koordinaci dopravy se podíleli policisté z dopravní služby ze všech oddělení napříč krajem. Z důvodu bezpečnosti přistoupili i k dočasné úpravě režimu na silnici I/13. Vzhledem k masivnímu najíždění účastníků akce a s ohledem na bezpečnost místních obyvatel, jak pěších, tak i řidičů, snížili dočasně rychlostní limit na komunikaci ze 70 na 50 km/h. Současně sami řídili dopravu a koordinovali její plynulost. Díky nepřetržité činnosti policistů se doprava nedostala do kolapsu a nedocházelo ani k haváriím. V blízkosti konání akce řešili pouze jednu dopravní nehodu, a to 30. dubna. V půl třetí ráno havaroval na kruhovém objezdu u Stráže nad Nisou rakouský řidič Peugeotu. Zřejmě nezvládl řízení, najel na středovou část kruhového objezdu, následně na obrubník, pak pokračoval dál výjezdem na Chrastavu a tam havaroval do svodidel. Řidič měl pozitivní test na omamné a psychotropní látky. Nehoda se obešla bez zranění, řidič se následně podrobil všem potřebným úkonům spojeným s vyšetřením nehody i svého stavu, tedy podrobil se i lékařskému vyšetření spojeným s odběrem krve.

Přestupková jednání

Kromě této jedné nehody dopravní policisté zjistili a následně řešili 92 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu. Dále řešili 61 řidičů, kteří řídili pod vlivem omamné a psychotropní látky, z toho pak patnácti cizincům udělili kauci ve výši 300 000 korun /lze takto postupovat u osob, které by se mohly vyhýbat řízení o přestupku, nebo by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popř. nebylo vůbec možné. Pak je policista při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na pozemních komunikacích oprávněn vybrat kauci v rozmezí od 3 500 do 50 000 korun/.

Trestní jednání

Jeden z cizinců, účastníků technopárty, skončil v policejní cele. 33letého občana Německa kontrolovala hlídka Městské policie Liberec mezi Mníškem a Krásnou Studánkou ve vozidle bez registračních značek. Následné orientační testy prokázaly, že je pod vlivem drog i alkoholu. Při orientační dechové zkoušce nadýchal přes dvě promile, při opakované zkoušce se hodnoty zvyšovaly, sám také přiznal požití psychotropní látky obsahující tetrahydrocanabinnol. Cizinec se podrobil lékařskému vyšetření a odběru krve. Policisté proti němu zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

V trestně právní rovině řešili policisté dalšího cizince - občana Belgie, který řídil i přes vyslovený zákaz řízení motorových vozidel. Krom toho ve svém autě převážel omamně-psychotropní látku (3-MMC). 19letého cizince kontrolovali příslušníci Celního úřadu Libereckého kraje, v blízkosti bývalého hraničního přechodu v Hrádku nad Nisou a následně i se zajištěnou zakázanou látkou jej předali Policii České republiky. Cizinec byl projednán ve zkráceném přípravném trestním řízení pro trestný čin nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Do zhruba čtyř hodin po jeho převzetí policií a provedení nezbytných úkonů byl předán spisový materiál státnímu zástupci a následně soudu (trestní sazba v případě odsouzení od jednoho roku do pěti let).

V průběhu konání soukromé akce rovněž policejní orgán postoupil na Magistrát města Liberec zadokumentovaný přestupek proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 porušením článku 4 odst. 1 obecně závažné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 3/2009 Sb., o veřejném pořádku, a to z důvodu neoznámení veřejnosti přístupné akce Magistrátu města Liberec, Kanceláři tajemníka, nejpozději deset dnů před jejím konáním. Z doposud prověřovaných informací jsme nezjistili, že by tato povinnost byla ze strany pořadatele splněna.



2. 5. 2018

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí





