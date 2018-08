Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Sousedské vztahy

LIBEREC – Držákem na satelit vyhrožoval sousedovi. Rozbil mu dveře.

V pondělí 20. srpna, krátce po šestnácté hodině, narušil klidnou atmosféru jednoho panelového domu v Liberci, 34letý nespokojenec.

S železným držákem satelitu pobíhal po domě a vyhrožoval zabitím jednomu z nájemníků. Ten, před nevypočitatelným agresorem stihnul zaběhnout do svého bytu, za kterými již byl v relativním bezpečí. Zmařená snaha o sousedovu likvidaci agresora neodradila od pokusu prolámat se za ním vchodovými dveřmi. Několika údery železným držákem způsobil na dveřích škodu ve výši tři a půl tisíce korun. Do bytu se podnapilému muži naštěstí dostat nepodařilo, neboť na místo urychleně dorazili přivolaní policisté. Ti agresivního mstitele zajistili a převezli na policejní služebnu. Odtud pak, po neodkladných administrativních úkonech, putoval do policejní cely. Orientační dechová zkouška prokázala v útočníkově dechu přes 1,2 promile alkoholu.

Ve zkráceném přípravném trestním řízení mu policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování, za což mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na tři léta.

22. srpna 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

