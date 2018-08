Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Recidivista odcizil peněženku

LIBERECKO – Za krádež mu hrozí až tři roky vězení.

Ve středu 8. srpna v prostorách jedné z prodejen potravin na Českodubsku, úřadoval 32letý „nenechavec“. Na odkládacím pultu si povšiml dámské peněženky s doklady, finanční hotovostí a platebními kartami. Namísto toho, aby peněženku odevzdal, rozhodl se ji prohledat a obsah si ponechat.

Jakmile policisté z obvodního oddělení v Českém dubu obdrželi oznámení o možném spáchání protiprávní činnosti, začali se případem zabývat. V průběhu vyšetřování pak velmi záhy zjistili, kdo že je z krádeže podezřelým. Netrvalo dlouho a 32letý muž byl vyzván k podání vysvětlení.

I přesto, že již v minulosti byl za obdobnou trestnou činnost rozsudkem Okresního soudu v Liberci uznán vinným, spáchal majetkový delikt znovu. Ve zkráceném přípravném trestním řízení mu proto policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež a z přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Celková škoda dosáhla 700 korun.

Od počátku ledna do dnešního dne, tedy do 14. července roku 2018, evidují policisté v Libereckém kraji již 149 případů neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, s celkovou škodou přesahující 36milionů korun. Do současné doby se mužům zákona podařilo objasnit 55 případů.



14. srpna 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

