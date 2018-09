Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Preventivní rady

KRAJ / LIBEREC - Nenechávejte své jednostopé "miláčky" bez dozoru. Chraňte si majetek.

Krádeže horských kol se stávají výhodným byznysem. Jak roste příjem domácnostní, zvyšuje se také hodnota kupovaných věcí. Za své peníze chtějí lidé kvalitu. Předpokládejme, že kdo je ochoten do pořízení jízdního kola investovat vyšší částky, ten by měl logicky také zainvestovat do jeho ochrany a zabezpečení.

Jen "nezodpovědný" majitel drahé věci všeobecně, ji ponechá někde jen tak pohozenou, odstavenou a bez dozoru. Jen on sám tak svým laxním přístupem přijde o kolo v hodnotě i několika desítek či stovek tisíc korun a zůstane mu tak maximálně faktura za koupi, či cyklistická obuv. Zabezpečením pomáháte především sami sobě! Chráníte si své investice.



Policisté radí:



Prevence je základ

Nenechávejte své miláčky bez dozoru. Jste-li nuceni se od kola vzdálit, byť i jen na několik okamžiků, zabezpečte si jej. Ať již připevněním ke vhodnému předmětu nebo požádejte někoho známého, aby u kola do vašeho příchodu posečkal. V mnoha firmách a na mnoha institucích již existují ochranné kóje pro jízdní kola, boxy či parkovací místa, která jsou zabezpečena kamerovým systémem, čipy nebo jsou uzamykatelná. Využívejte takových možností, musíte-li od svého jednostopého miláčka odejít.



Pamatujte!

Jeden bezpečnostní prvek mnohdy nestačí!

Zvolte certifikované zámky a zabezpečení, která odolají pokusům zlodějů. Čím více těchto bezpečnostních prvků na kole budete mít, pod podmínkou, že je bude využívat, ztížíte či úplně znemožníte zlodějům kola odcizit.



Formy zabezpečení

Existují GPS lokátory propojené s vaším mobilním telefonem, případně s programy v počítači. Systém tak ví, kde se Vaše kolo v současné době nachází, případně kde se pohybovalo v určitých časových intervalech.

Na trhu jsou k mání různé druhy zámků, řetězů či zabezpečovacích kotev. Od menších bezpečnostních prvků ochrany proti krádeži, jako jsou například zámky na kotoučové brzdy, až po masivní prvky ochrany, kterými jsou právě kotvy a řetězy.

Prodejci a výrobci nabízejí mimo jiné také různé druhy unikátních identifikačních prvků, kterými vaše kola označí. Jedná se o štítky, polepy, speciální vypískovaná čísla rámů, hologramy, kódy apod.

Nebojte se Vaše servisního techniky, prodejce či distributora zeptat na vhodné formy ochrany proti krádeži.

27. září 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

