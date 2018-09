Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté zachránili muži život

LIBEREC - V neděli večer se pokusil v hale vlakového nádraží připravit mladý cizinec o to nejcennější. Díky rychlé předlékařské pomoci policistů muž nezemřel.

V neděli 16. září 2018 krátce po čtvrt na jedenáct večer jsme na linku tísňového volání 158 přijali oznámení, že se na vlakovém nádraží v Liberci, ulici Nákladní nachází uvnitř příjezdové haly na zábradlí oběšený muž.



Operační důstojník neprodleně na místo vyslal policejní hlídku z obvodního oddělení Liberec - Vápenka, která vběhla do podchodu haly, kde skutečně na místě našla muže, který si chtěl vzít život. Muž chtěl k sebevraždě použít opasek. Policisté opasek rozvázali a začali u muže s okamžitou resuscitací. Ještě před příjezdem Zdravotnické záchranné služby se policistům u muže podařilo obnovit jeho základní životní funkce a kontrolovali u něj pulz a stav dýchání až do příjezdu Zdravotnické záchranné služby. Následně muže předali do péče přivolaných lékařů, kteří jej převezli do Krajské nemocnice Liberec, kde byl hospitalizován. Jak později zjistili, jednalo se o 26letého cizince.

Zde je na místě třeba vyzdvihnout práci zasahujících policistů, kdy díky dobré laické předlékařské pomoci, kterou muži na místě poskytli, muž nezemřel.



Případ nyní šetří liberečtí kriminalisté jako pokus sebevraždy.



17. 9. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

