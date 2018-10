Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté navštívili Domov a Centrum denních služeb

JABLONEC NAD NISOU - Policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou dnes dopoledne navštívili klienty v Domově a Centru denních služeb.

Dnes dopoledne jablonečtí policisté navštívili klienty Domova a Centra denních služeb v Jablonci nad Nisou. Tito lidé patří mezi jednu z nejvíce ohrožených skupin v jejich bezpečí doma i na ulici. Vzhledem k této skutečnosti se policisté nejprve zaměřili na to, aby jim vysvětlili zásady bezpečného chování i to, jak se mají zachovat v případě, že se stanou oběťmi trestné činnosti na nich páchané. Poté jim policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou a současně i ti, kteří jsou zařazeni také v prvosledové hlídce, ukázali výstroj i výzbroj. Většina klientů s nadšením využila příležitost si vše důkladně prohlédnout a vyzkoušet na sobě. V další části připraveného programu zkušení policisté předvedli několik ukázek zadržení pachatele v různých modelových situacích. Klienti se sami do těchto „modelovek“ aktivně zapojili a následně se za tyto akční ukázky služebních zákroků vzájemně opakovaně odměnili potleskem. Vzhledem k příznivému počasí navíc policisté klientům ukázali i služební vozidlo, kterým za nimi přijeli, což pro řadu z nich byl velký zážitek. Na závěr všichni přítomní obdrželi z rukou policistů drobné upomínkové předměty, ze kterých měli velkou radost. Na závěr je také důležité také uvést, že jedním z policistů, který za klienty dnes přijel, byl i podraporčík Martin Rybář - "policista - okrskář", v jehož okrsku se uvedený Domov a Centrum denních služeb nachází.





9. 10. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

