Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Padělal doklady

LIBEREC – Snažil se vyřešit svou špatnou finanční situaci. Nyní mu hrozí až pět let vězení.

Na konci března loňského roku požádal o úvěr u společnosti zabývající se zprostředkovatelskou činností na poli finančních úvěrů, mladý muž z Liberce. Na tom by nebylo nic tak neobvyklého, ovšem způsob, jaký 27letý Liberečan zvolil, zainteresoval do celého případu policisty.



I přesto, že již byl v minulosti pro obdobnou trestnou činnost Okresním soudem v Liberci uznán vinným, rozhodl se vylepšit si svou finanční situaci užitím padělaného dokladu.

Kontaktoval tedy firmu, kterou požádal o částku 22tisíc korun. Při plnění nezbytných požadavků však makléři předložil, při sjednávání smlouvy, padělaný doklad totožnosti. Podvodem tak smluvenou částku získal.

V červnu roku 2017 kontaktoval zprostředkovatelskou společnost znovu. Při sjednání půjčky, tentokráte na 10tisíc korun, předložil onen padělaný doklad opět.

Zřejmě inspirován pořekadlem „do třetice všeho dobrého“ a snadným vyřešením své tristní finanční situace, se mladík rozhodl sjednat si další úvěr.

V říjnu roku 2017 se tedy rozhodl požádat tutéž zprostředkovatelskou společnost. Jako v předchozích dvou případech, tak i nyní využil svého padělaného dokladu a předložil jej při sjednání smlouvy finančnímu makléři. Smlouva o úvěru byla na částku 30tisíc korun. I tento úvěr mu byl poskytnut.

Plnění závazků v podobě úvěrů je samozřejmě vázáno smluvním vztahem, v němž se žadatel o půjčku zavazuje plnit podmínky splácení. Jenže u mladého muže tomu tak nebylo. I přes několik prvotních splátek, platit přestal. To mělo za následek odvetná opatření ze strany poskytovatele půjčky. Ten o zjištěných skutečnostech mladíka vyrozuměl s návrhem na vyřešení nemilé situace. 27letý recidivista vědom si svých předchozích pochybení a trestu, padělal další listiny, aby se vyhnul platbám. Jednalo se mimo jiné o formulář, ve kterém finančnímu subjektu adresoval za strany vyšetřujícího státního orgánu závěr, že nebylo shledáno mladíkovo pochybení. Další mladíkovou chybou bylo také to, že tamtéž adresoval smyšlený list, v němž vystupoval jako vedoucí finanční společnosti, který ve svém rozhodnutí nepožaduje po mladíkovi plnění splátek. Vybral si však jméno muže, který již ve společnosti velmi dlouhou dobu nepracoval.

Jakmile zprostředkovatelská společnost obdržela falsa dokumentů, velmi záhy pojala podezření ze spáchání trestné činnosti. Obrátila se tedy na policii.

Celková výše škody, kterou mladík způsobil, přesáhla 75tisíc korun.

Ve zkráceném přípravném trestním řízení mu policisté sdělili podezření ze spáchání hned několika přečinů. V případě odsouzení mu tak může za přečin padělání a pozměnění veřejné listiny, přečin podvod ve stádiu pokusu a za přečin úvěrový podvod, hrozit trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.



17. srpna 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

