Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nezvaná noční návštěva

LIBEREC - Ve středu 21. března v brzkých ranních hodinách vnikl neznámý zloděj do rodinného domu v ulici Nová. Majiteli domu způsobil škodu za bezmála 46 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Liberec - Vápenka pátrají po neznámém pachateli, který ve středu 21. března 2018 v době mezi 02,00 a 06,45 hodinou navštívil rodinný dům v ulici Nová. Na soukromý pozemek se nezvaná noční návštěva dostala poté, co poškodila pletivo oplocení. Následně po překonání vchodových bezpečnostních dveří vnikl nezvaný host do domu, kde se dále zmocnil jízdního kola značky Author, dvou zimních bund, peněženky s osobními doklady a dvěma platebními kartami, flashdisku, nabíječky a dvou klíčů. Majiteli domu tak způsobil škodu za bezmála 46 tisíc korun včetně poškozených dveří a pletiva.



V dané věci již policisté zahájili šetření k přečinu krádeže, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a nejen po pachateli, ale i po odcizených věcech nyní pátrají. V případě, že se jim podaří objasnit, kdo byla ona nezvaná návštěva, hrozí pachateli až dvouletý trest odnětí svobody.



Policisté na Liberecku řešili v uplynulém roce celkem 58 případů krádeží vloupáním do rodinných domů, kdy ve 13 případech se jim podařilo objasnit, kdo za krádežemi stojí. Krádeží vlopáním do bytů řešili za rok 2017 celkem 25 případů,z toho 5 jich bylo objasněno.



Obecně může dobré zabezpečení domu či bytu každý z nás ovlivnit tím, že bude dodržovat základní jednoduchá užitečná pravidla:





Když odcházíte z domu nebo bytu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte všechna okna a uzamykejte všechny dveře. Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani do květináče.



Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost, o svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte.

Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně vybírala schránku na dopisy apod. Byt či dům se nebude jevit jako opuštěný, prázdný.



Můžete také byt nebo dům zabezpečit nejen mechanickými zábrannými prostřeky, ale i elektronickým zařízením, které v nepravidelných časových intervalech zapínají světla, televizi atd., a tím vytvářejí zdání, že byt je obydlen.



Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje od pokusu vniknout do obydlí, protože by mohl být viděn. Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob v blízkosti obydlí.



Svoji domácnost si ohlídáte i vlastní diskrétností. Odolejte pokušení na veřejné síti, ale i kdekoli jinde, projevovat svou radost z blížící se dovolené.



Nechlubte se před cizími lidmi cennostmi. V případě cenných či starožitných předmětů doporučujeme pořídit si jejich fotografie, které mohou v případě vykradení sloužit při pátrání po těchto věcech.

Co dělat, je-li byt nebo rodinný dům i přes tato opatření vykraden? Pokud možno zachovejte klid, nevstupujte ihned do objektu. Mohl by tam být ještě zloděj, který by vás mohl napadnout nebo by mohl dokonce ve stresu použít i zbraň. Vloupání ihned ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu. Nikdy neuklízejte po zlodějích – tím poničíte stopy, které mohou být vodítkem pro policii a pojišťovnu. Do protokolu uveďte každou maličkost, může být důležitá pro vypátrání zloděje a vašich věcí.

22. 3. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

