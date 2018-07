Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na dovolené si své kolo neužil

JABLONEC NAD NISOU - Z kolárny penzionu zmizela dvě kola.

Ve čtvrtek přicestoval do Janova nad Nisou na dovolenou 39letý muž z Mladoboleslavska. Přivezl si s sebou i jízdní horské kolo a uložil si ho do kolárny místního penzionu. Když se na něm chtěl v sobotu odpoledne projet, zjistil, že tam není. Vylomený zámek na dveřích kolárny svědčil o tom, že se do ní někdo vloupal. Zloděj si zde přivlastnil nejen jeho zánovní kolo výrobní značky Maxbike Malawi černozelené barvy s odpruženou vidlicí a hydraulickými kotoučovými brzdami za 17 600 korun, ale také oranžové elektrokolo.za 15 000 korun. Majitele penzionu přijde oprava poškozených dveří na 1 000 korun. Případ nyní objasňují policisté obvodního oddělení policie v Mšeně nad Nisou.

30. 7. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

vytisknout e-mailem Google+