Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Zebra se za Tebe nerozhlédne - vyhodnocení

KRAJ VYSOČINA: Policisté na Vysočině se zaměřili na děti u přechodů

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina se již po dvanácté zapojilo do celorepublikového projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne!“, jehož cílem je preventivně působit na chodce a další účastníky silničního provozu tak, aby si osvojili dodržování základních pravidel bezpečného přecházení vozovky. Projekt má již řadu let stejný a jasný cíl, a to upozornit zejména děti na zásady bezpečného chování při pohybu na pozemních komunikacích a při přecházení vozovky.

Na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina projekt probíhal od pondělí 3. září do pátku 7. září. Akce probíhala souběžně na všech územních odborech a zapojil se do ní maximální počet policistů. Na vytipovaných přechodech pro chodce v blízkosti školských zařízení s větším výskytem chodců policisté dohlíželi především na předškolní a školní děti a radili jim, jak mají správně používat přechod pro chodce. Za správné chování na přechodu či za správné zodpovězení otázky týkající se problematiky chodců v silničním provozu, dostaly děti od policistů malý dárek s dopravní tématikou.

Při preventivní akci policisté společně s BESIPem, který byl do projektu také zapojen, oslovili na tisícovku mladých chodců, kteří se po dvouměsíčním prázdninovém období vraceli zpět do školních lavic.

nprap. David Linhart, vrchní inspektor

10. září 2018

