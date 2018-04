Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vloupání do sklepní kóje

TŘEBÍČSKO: Pachatel odcizil jízdní kolo a stan

Policisté pátrají po pachateli, který se v Třebíči vloupal do sklepní kóje. V době od poloviny března do úterního odpoledne 3. dubna vnikl do domu na ulici Mikuláškova. Vloupal se do sklepní kóje, ze které odcizil jízdní kolo připevněné ke kovovému oku ve zdi. Jednalo se o pánské horské kolo značky Specialized Hardrock SPT Disk 29 šedo-černo-bílé barvy. Dále si pachatel ze sklepní kóje odnesl ještě stan. Majiteli vznikla při krádeži škoda přes dvanáct tisíc korun. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a provedli v lokalitě šetření. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to přečinu krádeže spáchané vloupáním a přečinu porušování domovní svobody. Po pachateli a odcizených věcech policisté pátrají.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

5. dubna 2018

vytisknout e-mailem Google+