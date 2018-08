Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vloupání do chat

PELHŘIMOVSKO: Pachatel se vloupal do dvou objektů

Policisté z obvodního oddělení v Pelhřimově prověřují dva případy vloupání do rekreačního objektu. K oběma případům došlo v katastrálním území obce Křelovice u Pelhřimova. Dosud neznámý pachatel za užití násilí vnikl do dvou rekreačních chat, jejichž vnitřní prostory prohledal. K odcizení věcí z vnitřních prostorů nedošlo. K prvnímu případu došlo v době od neděle 29. července do soboty 11. srpna a pachatel majiteli způsobil škodu kolem jednoho tisíce korun. K druhému vloupání došlo v době od soboty 11. srpna do středy 15. srpna. V tomto případě byla škoda předběžně vyčíslena na částku kolem dvou tisíc korun. Přivolaní policisté místa činů ohledali, provedli šetření a zajistili stopy. Vše zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Případy nadále prověřují a po pachateli pátrají. Za takový trestný čin mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Policisté na Pelhřimovsku od začátku letošního roku do konce července zaevidovali osmnáct případů vloupání do rekreačního objektu. Osm trestných činů z tohoto počtu za toto období objasnili a objasněnost tak převyšuje hranici čtyřiceti procent. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 tak došlo k poklesu této kriminality a to o tři trestné činy. Naopak objasněnost se zvýšila. Ve stejném období loňského roku policisté zadokumentovali jednadvacet případů, z nichž čtyři v tomto období objasnili. Objasněnost se tak v loňském období pohybovala kolem devatenácti procent.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

17. srpna 2018

