Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Pozor na podvodníky na sociálních sítích

KRAJ VYSOČINA: Pachatel vylákal od žen vysoké finanční částky

Policisté na Vysočině se v současné době zabývají dvěma podobnými případy, při kterých ženu oslovil prostřednictvím sociální sítě pachatel, postupně si získával její důvěru a poté požadoval různé smyšlené platby. Obě ženy podvodníkům uvěřily a přišly o statisícové částky. Jedna z žen poslala finanční hotovost na podezřelý účet i přes opakovaná varování finančních institucí. Případy nejsou jedinými tohoto druhu a policisté proto opět občany varují před podvodníky, kteří se skrývají za anonymitou sociálních sítí.

Tento týden přijali policisté na Jihlavsku oznámení od ženy, která byla podvedena a přišla o celkovou částku 380 tisíc korun. Minulý týden se na policisty na Žďársku obrátila jiná podvedená žena, která přišla o bezmála 170 tisíc korun. V obou případech vše začalo tím, že ženě přišla na sociální síti „žádost o přátelství“ od neznámé osoby vystupující pod cizokrajně znějícím mužským jménem (u každé z nich se jednalo o jiné jméno). Žena žádost přijala a poté začala s pachatelem komunikovat. Sdělovala mu informace o sobě, na to pachatel reagoval obdobnými informacemi o něm a emocionálně zabarvenými reakcemi si získával důvěru ženy. Jeden z pachatelů tvrdil, že je italský námořník a druhý o sobě uvedl, že je americký voják na misi v Asii. Smyšlené životní historky pachatelů se lišily. „Námořník“ ženě napsal, že jeho loď byla přepadena a on jí posílá balík s penězi, „voják“ obdržel více než milion dolarů a potřeboval je rychle někam poslat. V obou případech tedy měla žena očekávat zásilku.

Jedné z nich poté přišla zpráva, která ji vyzývala k zaplacení finanční hotovosti z důvodu poplatku za doručení balíku. Když peníze na účet žena zaslala, situace se opakovala s výzvou k uhrazení ještě vyšší částky. Žena si peníze půjčila u finanční společnosti, kde ji upozornili na možnost podvodu, žena peníze na účet poslala, a to i přesto, že byla ještě při odesílání částky upozorněna, že se jedná o rizikový účet. Poté co si půjčila u jiné finanční instituce další peníze, které opět poslala na účet, obdržela zprávu, že „námořník“ na lodi umírá a další výzvu k zaplacení peněz za zásilku, ty už ale nezaplatila a obrátila se na policii. Druhou ženu odkázal „voják“ na další neznámou osobu na sociální síti vystupující opět pod mužským jménem, které vyvolávalo dojem, že se jedná o cizince. Tento pachatel pak s ženou jednal o doručení balíku s tím, že opakovaně žádal o zaslání finančních částek na účty, a to se zdůvodněním, že se jedná o různé poplatky. Žena peníze v eurech poslala ve třech případech.

Po přijetí trestních oznámení kriminalisté v obou případech začali případy prověřovat. Úkony trestního řízení jsou zahájeny pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za který lze uložit trest odnětí svobody až na pět let. Kriminalisté v současné době oba případy prověřují, provádějí šetření, pátrají po pachateli a zjišťují, kam peníze podvedených žen směřovaly.

Sociální sítě jsou velmi populární a lidé je používají jako běžný prostředek komunikace. Je však nutné být zde obezřetnější více než kdekoli jinde. Nelze zde totiž osobně ověřit, že ten, s kým komunikujeme, je skutečně tím, za koho se označí. Do „přátel“ by si měl každý uživatel sociálních sítí přidávat jen lidi, se kterými se zná a ověřil si jejich totožnost. Komunikace s neznámými osobami je vždy riziková, stejně jako zveřejňování přílišného množství osobních nebo citlivých informací o sobě. Pachatel si může svoji oběť vytipovat už na základě zveřejněných informací, navíc může tyto informace použít při komunikaci k navázání přátelštějšího vztahu nebo je následně použít proti oběti.

Pachatel se snaží svoji oběť nejčastěji přesvědčit o své náklonosti, citech, společném budoucím životě nebo zisku, který pro všechny vznikne, vše s cílem získat důvěru a poté pro sebe zisk tím, že mu oběť začne posílat peníze na smyšlené věci. Může se jednat například o různé poplatky, zpáteční cestu z cizí země, náklady na léčení nemoci či zranění, vykoupení ze zajetí, přesun peněz ze zahraničí.

Pokud se již někomu stane, že zašle peníze na účet podvodníka a ten se ho místo slíbené věci snaží přesvědčit k zaslání další finanční částky, nic dalšího už neplaťte a peníze nikam neposílejte. V situaci, kdy si člověk není jistý, pomůže poradit se se svými rodinnými příslušníky nebo skutečnými přáteli, kteří mají odstup a situaci posoudí reálně a bez emocí. Pokud vznikne podezření, že došlo k protiprávnímu jednání, oznamte případ policii.

Cílem pachatele je získání důvěry, vzbuzení lítosti či soucitu a následné získání finančních prostředků, které mu oběť sama zašle na bankovní účet, a to často opakovaně. V mnoha případech je podvedeným člověk, který sám není v dobré finanční situaci, peníze si půjčí a dostane se tak do životní situace, která je pro něho potom jen těžko řešitelná.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

21. září 2018

