Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Opilý muž kopal do dveří

HAVLÍČKOBRODSKO: Policisté muže převezli na záchytku

Policisté integrovaného operačního střediska přijali v sobotu 7. dubna kolem půl čtvrté ráno na linku tísňového volání oznámení o opilém muži, který se dobýval do bytu v jednom z domů v obci na Chotěbořsku. Muž kopal do dveří, hlasitě křičel a dožadoval se vstupu do bytu. Operační důstojník na místo ihned vyslal policejní hlídku. Policisté na místě nalezli devětadvacetiletého muže, který vykazoval známky značné opilosti a ve svém jednání pokračoval ještě v době příjezdu policejní hlídky. Policisté u něj provedli dechovou zkoušku, jejíž naměřená hodnota činila 2,65 promile alkoholu. Vzhledem k tomu, že vznikla důvodná obava, že muž bude nadále ve svém jednání pokračovat, policisté ho zajistili a převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

9. dubna 2018

vytisknout e-mailem Google+