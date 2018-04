Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalisté odhalili dvě varny pervitinu

JIHLAVSKO: Jeden z obviněných mužů byl vzat do vazby

Kriminalistům jihlavského územního odboru se podařilo na základě vynikající práce odhalit v Jihlavě dvě varny pervitinu. Minulý týden zadrželi celkem tři muže, kteří se dopouštěli závažné drogové trestné činnosti. Kriminalisté provedli dvě domovní prohlídky, zajistili předměty určené k výrobě drog a také pervitin. Všichni tři zadržení skončili v policejní cele. Policejní komisař zahájil trestní stíhání mužů, kteří byli obviněni ze spáchání trestného činu, jeden z obviněných byl na podaný návrh vzat do vazby.

Zákrok, při kterém byli na různých místech Jihlavy zadrženi celkem tři muži důvodně podezřelí ze spáchání trestné činnosti na úseku drog, provedli kriminalisté v druhé polovině minulého týdne. Dva muže ve věku devětadvacet a dvaapadesát let zadrželi ve večerních hodinách v bytovém domě, kde oba aktuálně pobývali, starší z nich měl u sebe krystalickou látku, kterou kriminalisté zajistili. Třetího, třiatřicetiletého, muže dopadli kriminalisté na pozemku zahradní chaty, kde aktuálně probíhala výroba pervitinu, podezřelý se ještě snažil z místa utéct, což se mu nepodařilo. Všechny tři zadržené muže odvezli kriminalisté na oddělení policie, kde byli umístěni do policejních cel. „Provedli jsme dvě domovní prohlídky, jednalo se o byt a zahradní chatu,“ řekl npor. Bc. Pavel Krčál, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, na obou místech kriminalisté nalezli a zajistili kompletní varnu pervitinu a další krystalickou látku. Zajištěné předměty a látky budou zaslány na odborné policejní pracoviště k provedení expertízy.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání všech tří zadržených. „Muži byli obviněni ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ řekl por. Bc. Radim Novák, DiS., komisař oddělení obecné kriminality s tím, že nejmladší z nich se činu dopustil jako účastník ve formě pomoci.

Nejstarší z obviněných mužů je opakovaně soudně trestaný recidivista a tresty odnětí svobody si odpykali i ve věznici, v minulosti byl odsouzen téměř dvacetkrát, zejména za majetkovou a drogovou trestnou činnost. Dvaapadesátiletý muž je zároveň vyšetřován v souvislosti se spácháním jiného zvlášť závažného zločinu na úseku drog. Také devětadvacetiletý obviněný muž byl již v minulosti opakovaně odsouzen, a to zejména za majetkovou trestnou činnost, uložené měl i nepodmíněné tresty odnětí svobody. Všichni tři jsou sami uživateli drog.

Dvaapadesátiletý muž z Chebska je obviněn z toho, že v bytovém domě v Jihlavě vyráběl pervitin. Drogovou trestnou činnost páchal v bytě, kde bydlí jeho devětadvacetiletý komplic. Předem si opatřil předměty určené k nedovolené výrobě drog, chemikálie a léky. „Pervitin od loňského podzimu vyrobil ve více než deseti případech, vždy v množství kolem jednoho a půl gramu,“ dodal komisař Radim Novák. Prostory k výrobě pervitinu poskytl další obviněný, devětadvacetiletý muž, ve svém pronajatém bytě v Jihlavě. Dvaapadesátiletému muži tak výrobu drogy umožnil, za což mu výrobce část pervitinu přenechával. Pervitin vyráběl také třiatřicetiletý muž, který je obviněn z toho, že za použití předmětů, zejména laboratorního vybavení, topného tělesa, chemikálií a léků vyrobil drogu v několika desítkách případů. Místa páchání drogové trestné činnosti několikrát vyměnil a vystřídal tak v Jihlavě prostory garáže, byt, ve kterém bydlí devětadvacetiletý obviněný muž, a zahradní chatku v zahrádkářské kolonii, kterou zároveň sám obývá. Na základě výborné operativní činnosti se ale jihlavským kriminalistům podařilo všechny tři muže vypátrat, dopadnout a jejich závažnou drogovou trestnou činnost ukončit.

Na dvaapadesátiletého muže podal policejní komisař státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. Na základně rozhodnutí soudu byl obviněný muž vzat do vazby a poté ho policisté eskortovali do věznice. Zbývající dva obvinění byli po provedení všech nezbytných úkonů ze zadržení propuštěni a jsou stíháni na svobodě.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. „Za drogovou trestnou činnost hrozí všem třem obviněným mužům trest odnětí svobody až na pět let,“ dodal Pavel Krčál.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

25. dubna 2018

vytisknout e-mailem Google+